Poniedziałek 15 maja 2023 Mercury Research: AMD ma 34 procent udziału w rynku procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 11:53 Firma analityczna Mercury Research podała najnowsze dane dotyczące udziału poszczególnych producentów w rynku procesorów x86 w 1. kwartale 2023 roku. W ubiegłym kwartale spośród całkowitej sprzedaży procesorów dla komputerów, notebooków, serwerów i konsol, 85,2 procent stanowiły procesory typu x86 (spadek o 3,5 punktu procentowego), a 14,8 procent procesory typu ARM (wzrost o 3,5 p.p, z 11,3 procent w 1. kwartale 2022 roku). W przypadku procesorów x86, udział Intela w ostatnim kwartale wyniósł 65,4 procent, względem 68,7 procent w 4. kwartale 2022 roku i 72,3 procent w 1. kwartale 2022 roku. Jednocześnie wzrosły udziały rynkowe AMD.



W przypadku AMD łączny udział w rynku procesorów x86 w 1. kwartale 2023 roku wyniósł 34,6 procent, co oznacza wzrost udziału o 3,3 punktu procentowego względem wcześniejszego kwartału i o 6,9 punktu procentowego względem 1, kwartału 2022 roku. Jest to też drugi w historii kwartał, w którym udział AMD w rynku procesorów x86 przekroczył poziom 30 procent.



Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów stacjonarnych w 1. kwartale 2023 roku wyniósł 19,2 procent, o 0,6 punkt procentowego więcej niż we wcześniejszym kwartale, i o 0,9 punktu procentowego więcej niż w 1. kwartale 2022 roku.



Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów przenośnych wyniósł 16,2 procent, o 0,2 punktu procentowego mniej niż we wcześniejszym kwartale, i o 6,3 punktu procentowego mniej niż w 1. kwartale 2022 roku. Tym samym AMD traci na rynku procesorów dla laptopów, co można wiązać z debiutem procesorów Core 12. i 13. generacji z rdzeniami efektywnymi i łączną liczbą rdzeni wyższą niż oferowały sprzedawane do tej pory procesory laptopowe Ryzen serii 6000.



Na rynku procesorów serwerowych udział AMD wyniósł 18,0 procent - o 0,4 punktu procentowego więcej niż w 4. kwartale 2022 roku (wówczas wynosił 17,6 procent) i o 6,4 punktu procentowego więcej niż w 1. kwartale 2022 roku (wówczas 11,6 procent)

W rynku procesorów x86 dla konsol udział AMD wyniósł natomiast 100 procent, a udział Intela 0 procent.



Mercury Research podkreśla jednocześnie mocną pozycję Intela w sektorze procesorów dla komputerów, laptopów i serwerów, gdzie krzemowy gigant wciąż dzierży około 80 procent całej ich sprzedaży, pomimo własnych problemów i opóźnionych premier, pomimi mocnej od kilku lat konkurencji ze strony AMD i jej udanych procesorów Ryzen i EPYC.





Sumarycznie, spośród wszystkich procesorów x86 sprzedanych w 1. kwartale 2022 roku, 65,4 procent procesorów było procesorami Intela, a 34,6 procent było procesorami AMD, z czego w przypadku AMD prawie połowa sprzedaży to procesory dla konsol.



