Google prezentuje składany smartfon Pixel Fold

Autor: Zbyszek | źródło: Google | 12:40 Prekursorem składanych smartfonów wydaje się być Samsung, którego Galaxy Z Fold doczekał się już czterech generacji, a w tym roku zadebiutuje Galaxy Z Fold 5. Pomimo, iż z czasem dla urządzeń Samsunga pojawiły się konkurencyjne składane smartfony od Oppo, Vivo czy Huawei, to ich sprzedaż nie była wysoka - w 2022 roku sprzedano łącznie 14,2 mln sztuk składanych smartfonów, z czego 11 mln. stanowiły urządzenia Samsunga, a zaledwie 3,2 mln sztuk modele od pozostałych producentów. Tymczasem do walki z Samsungiem przyłącza się firma Google, która zaprezentowała swój składany smartfon Pixel Fold.



Urządzenie zadebiutuje na rynku w tym roku, i będzie wyposażone w system Android oraz procesor Google Tensor G2, taki sam jaki trafi do modeli Pixel 7 i Pixel 7 Pro. Składany Pixel Fold ma zewnętrzny o przekątnej 5,8 cala, oraz wewnętrzny ekran o przekątnej 7,6 cala, takiej samej jak w Galaxy Z Fold 4.



Jednocześnie według Google, jego Pixel Fold będzie miał kilka przewag nad urządzeniami Samsunga, takich jak większa bateria, większa trwałość, i tak jak w przypadku klasycznych Pixeli specjalne funkcje systemu, niedostępne w przypadku innych smartfonów z Androidem.



W zakresie trwałości Google mówi o długim czasie dopracowywania składania smartfona i wielu testach, dzięki czemu Pixel Fold ma mieć najbardziej wytrzymały zawias i najbardziej odporny na zginanie ekran. Urządzenie będzie też woododporne, podobnie jak Galaxy Z Fold od Samsunga, a w przypadku szacunkowej ceny pojawia się wartość 1500-1700 dolarów.







