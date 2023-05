Poniedziałek 15 maja 2023 e-hulajnoga Yadea ElitePrime dostępna w crowdfundingu do 18 maja

Autor: Adam | 11:01 Firma Yadea zajmuje się głównie sprzedażą elektrycznych skuterów w wielu krajach na całym świecie i próbuje także działać na innych polach, w tym produkcją hulajnóg elektrycznych. Do 18 maja na platformie crowdfundingowej indiegogo.com jest jeszcze dostępna interesująca elektryczna hulajnoga Yadea Scooter ElitePrime, którą można zakupić w tańszej cenie. Ten model to mocna konstrukcja z silnikiem 1500W zdolna przejechać na jednym ładowaniu do 65 km (bateria o pojemności 678Wh). Cechuje się sprawnym zawieszeniem, co w połączeniu z kołami 6.1 cala ma przełożyć się na komfort podróżowania po nierównościach. Dlatego Yadea reklamują swój produkt jako SUV w segmencie hulajnóg.



Z ciekawostek posiada kierunkowskazy świetlne z tyłu, pomocne jeśli chcemy zmienić kierunek jazdy oraz oczywiście światło stop. W hamulcach znajdziemy system E-ABS usprawniający hamowanie. Z kolei silnik pracuje podczas normalnej jazdy z mocą do 800W, jednak jeśli pokonujemy wzniesienia wówczas wrasta do 1500W. W wielu tańszych hulajnogach pokonanie większych wzniesień stanowi problem, w przypadku Yadea potrafi swobodnie radzić sobie z nachyleniem wzniesień do 30%. ElitePrime można łatwo złożyć, choć jego waga wymaga siły przy przenosinach, gdyż waży 28kg. Trybów pracy hulajnogi jest kilka, zaś maksymalna dopuszczalna prędkość jest zgodna z przepisami europejskimi czyli do 25 km/h.



E-hulajnoga Yadea Scooter ElitePrime oferowana jest w cenie 699USD oraz 50USD przesyłka z opłatami do Polski, co wychodzi obecnie około 3150 zł. Jest to tzw. super wczesna promocyjna cena (Super Early Bird), później produkt ma być oferowany w dużo większej kwocie. Płatność możliwa jest kartą lub poprzez Google Pay. Jest szansa, że produkt trafi do nas do testów, więc wówczas przekażemy więcej treściwych informacji o tym interesującym modelu.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o modelu Yadea Scooter ElitePrime zapraszam na stronę projektu. Do18 maja można zamówić jedną lub dwie sztuki tej e-hulajnogi w preferencyjnej cenie. Gwarancja wynosi do 5 lat na ramę i kierownicę oraz 2 lata na pozostałe komponenty (w tym silnik, bateria).











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.