Czwartek 18 maja 2023 Samsung zapowiada litografię 4nm drugiej generacji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:40 Litografia 4nm to do niedawna najnowszy proces produkcji układów scalonych udostępniany przez fabryki Samsunga. Do niedawna, ponieważ w ubiegłym miesiącu rozpoczęła się u Samsunga produkcja układów scalonych w nowszej litografii 3nm, z tranzystorami typu GaaFet (Gate All Arround FET). Konkurent TSMC nie rezygnuje jednak z rozwoju poprzedniej litografii 4nm, i właśnie zapowiedział jej ulepszoną wersję. Druga generacja litografii 4nm Samsunga, o nazwie SF4X ma być udostępniona dla firm trzecich jeszcze w tym roku. Względem bazowej litografii 4nm, zaoferuje ona o 10 procent zwiększoną wydajność tranzystorów, lub taką samą wydajność tranzystorów przy poborze energii zmniejszonym o 23 procent.



Ponadto proces SF4X ma pozwalać na budowę komórek pamięci SRAM o wyższym taktowaniu, ma znosić wyższe napięcia zasilające cały układ krzemowy, a także pozwalać na pracę z napięciem minimalnym o 60mV niższym niż w dotychczasowej litografii SF4, co będzie istotne dla procesorów niskonapięciowych dedykowanych do smartfonów.



Szczegóły techniczne litografii SF4X Samsung zaprezentuje na branżowej konferencji VLSI Symposium w dniu 15 czerwca.



