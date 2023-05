Czwartek 18 maja 2023 Nvidia prezentuje GeForce RTX 4060 i GeForce RTX 4060 Ti 8GB i 16 GB

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 19:27 Nvidia zaprezentowała trzy kolejne karty graficzne ze swojej najnowszej generacji Ada Lovelace. Są to GeForce RTX 4060, oraz GeForce RTX 4060 Ti 8GB i GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Pierwsza z nich trafi do sprzedaży 24 maja, i będzie to GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, kosztujący 399 USD. Kolejne dwie karty pojawią się w sprzedaży w lipcu - GeForce RTX 4060 ma kosztować 299 USD, a GeForce RTX 4060 Ti 16 GB wyceniono na 499 USD. Cała trójka oferuje najnowszą architekturę graficzną, z jednostkami RT o zwiększonej wydajności, oraz obsługą DLSS 3 wraz z Frame Generation. Karty GeForce RTX 4060 Ti bazują na chipie AD106 i mają 4352 rdzenie CUDA, 128 jednostek Tensor i TMU, 48 jednostek ROP i 32 jednostki RT.



Zastosowana pamięć o pojemności 8GB lub 16GB to moduły GDDR6 18 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 288 GB/s), wsparcie przez pamięć podręczną L3 o pojemności 32 MB (zamiast 4MB jak w GeForce RTX 3060), co podnosi efektywną przepustowość o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, a szczytowo nawet dwukrotnie. Podobne rozwiązanie, czyli dużą pamięć L3 posiadają też większe układy graficzne z serii Ada.





Z przedstawionych przez Nvidię slajdów wynika, że GeForce RTX 4060 Ti jest o kilkanaście procent bardziej wydajny niż dotychczasowy GeForce RTX 3060 Ti, a po użyciu DLSS 3 różnica jest wyraźnie większa. Przy czym nowy model pobiera mniej energii - wskaźnik TDP GeForce RTX 4060 Ti to 160W, a GeForce RTX 3060 Ti wynosił 200W. Faktyczne osiągi nowej karty w zakresie wydajności i efektywności energetycznej niezależni testerzy będą mogli ocenić już za 6 dni.



Wracając do najtańszej karty graficznej, czyli mającego zadebiutować w lipcu GeForce RTX 4060, Nividia nie podała dokładnej specyfikacji, zapowiadając tylko wydajność obliczeniową na poziomie 70% oferowanej przez GeForce RTX 4060 Ti, przy podobnej przepustowości pamięci (272 GB/s), i niższym wskaźniku TDP, wynoszącym 115W. Końcowa wydajność całej karty ma być o kilkanaście procent wyższa niż oferowana przez GeForce RTX 3060.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.