Czy warto kupić tablet graficzny?

Dlaczego nie można rysować na ekranie komputera, lecz najlepiej jest korzystać z tabletu graficznego? Co warto wiedzieć na temat tych urządzeń? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na te pytania.

Co odróżnia tablet graficzny od zwykłego?

Tradycyjny tablet graficzny to narzędzie, które przeznaczone jest do wprowadzania danych do komputera przy pomocy ręcznej pracy. Istnieją jednak także takie narzędzia jak tablet graficzny LCD. Pozwalają one na pracę bezpośrednio na powierzchni roboczej tabletu. Bez względu na rodzaj sprzętu, jest on niezwykle przydatny dla osób, które zajmują się przede wszystkim grafiką komputerową. Ze względu na dostosowanie tego narzędzia, posiada ono najbardziej korzystne i przydatne funkcje i opcje do tego celu. Rezultaty pracy są natychmiast widoczne na ekranie tabletu - nie trzeba czekać na przykład na wyschnięcie farb. Co więcej, znika problem błędów - wszystkie można przecież błyskawicznie wymazać, nie niszcząc przy tym swojej pracy. Warto jednak pamiętać, że tablet graficzny to także szansa na zastąpienie odręcznych notatek zdigitalizowaną wersją. Narzędzie to może świetnie sprawdzić się w codziennej pracy naukowej czy biurowej i ma naprawdę wiele zastosowań.

Jakie są rodzaje tabletów graficznych?

Tablety graficzne dzieli się na dwie kategorie. Zazwyczaj są to modele LCD oraz tradycyjne. Podstawowy tablet do rysowania jest podpinany pod komputer. Oznacza to, że nie pozwala na użytkowanie bez połączenia z innym urządzeniem. Zazwyczaj korzysta się z niego w podobny sposób, jak z podkładki pod mysz komputerową. Model ten jest bardzo przystępny cenowo, więc świetnie sprawdzi się dla początkujących artystów. Warto jednak zauważyć, że na dłuższą metę korzystanie z niego jest nieco niekomfortowe. Z tego powodu profesjonaliści zazwyczaj wybierają pracę na tablecie graficznym z ekranem LCD. Pozwala on na rysowanie bezpośrednio na ekranie w taki sposób, jakby rysowało się na kartce. Tego typu modele to najlepsze tablety dla tych, którzy chcą zainwestować w najwyższą jakość sprzętu.

Jaki tablet do rysowania wybrać?

Aby wybrać tablet do rysowania, który będzie naprawdę przydatnym narzędziem należy przede wszystkim zastanowić się, jakie będzie jego przeznaczenie. Inne modele powinny przecież interesować profesjonalnego grafika, a inne - osobę, którą interesuje robienie elektronicznych notatek. Z tego powodu kluczowe jest, aby sprzęt dostosować do osobistych potrzeb i aspiracji. Warto jednocześnie pamiętać, że decydując się na konkretny model należy kierować się jego parametrami technicznymi. W przypadku tabletów LCD istotna jest przekątna i rozdzielczość ekranu. Warto także sprawdzić, czy tablet wyposażono w odpowiednie oprogramowanie. Bardzo ważne są także wyświetlane kolory, czyli pokrycie gamy kolorów. W przypadku tradycyjnych tabletów graficznych, warto sprawdzić przede wszystkim, z jakim systemem operacyjnym są one kompatybilne. Warte uwagi mogą być także dodatkowe akcesoria czy funkcje sprzętu. Przed zakupem dobrym pomysłem może być zapoznanie się z recenzjami ekspertów i opiniami innych konsumentów, a także skorzystanie z internetowych rankingów najlepszych modeli.

Tablety graficzne - jakie akcesoria warto do nich dobrać?

Niezbędnym akcesorium, bez którego nie można się obejść w przypadku rysowania na tablecie graficznym jest kompatybilny rysik. To właśnie dzięki niemu można liczyć na najwyższy komfort pracy. Obecnie na rynku znaleźć można szeroki wybór różnorodnych rysików, takich jak na przykład rysik S Pen czy dostosowany na przykład do IPada Air Apple Pencil. Bez odpowiedniego rysika, zastępującego kredkę, pędzel czy ołówek nie można wygodnie pracować w programie graficznym, dlatego jest to absolutnie niezbędny element wyposażenia. Warto zadbać także o dobre etui. Pozwoli ono na zabezpieczenie sprzętu przed zniszczeniem na przykład podczas przenoszenia. Dobrze jest je posiadać, zwłaszcza że względu na fakt, że tablet graficzny nie jest urządzeniem najtańszym. Dbając o jego bezpieczeństwo poprzez odpowiednie przechowywanie można przedłużyć jego żywotność.

Dobry tablet do rysowania może okazać się świetnym gadżetem, który ułatwi codzienną pracę i pozwoli rozwijać się artystycznie. Obecnie grafika komputerowa i tak zwane digital art są niezwykle popularne. Dzięki specjalistycznym narzędziom każdy może spróbować swoich sił w sztuce. Nie potrzeba do tego celu zajmujących wiele miejsca materiałów - wystarczy tablet i rysik, aby wyrazić się artystycznie. Zdecydowanie warto zainwestować w to przydatne narzędzie i rozpocząć swoją przygodę z grafiką.