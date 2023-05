Poniedziałek 22 maja 2023 Microsoft ma zgodę Komisji Europejskiej na zakup Activision Blizzard

Autor: Zbyszek | źródło: The Verge | 19:25 Na początku 2022 roku Microsoft ogłosił swój plan zakupu studia Activision Blizzard. Decyzja wynikała z chęci zmiany wizerunku - Microsoft chciał, aby zamiast firmy znanej z produkcji systemów operacyjnych i oprogramowania do pracy, był kojarzony w równym stopniu jako producent oprogramowania rozrywkowego. Przejęcie Activision Blizzard miało go uczynić trzecim największym producentem gier na rynku. Już po ogłoszeniu tego zamiaru sprawy nie poszły jednak po myśli Microsoftu, gdyż regulatorzy rynku i urzędy antymonopolowe wielu krajów zgłosiły liczne zastrzeżenia do tej transakcji. Ostry sprzeciw zgłosiła też firma Sony.



Przypomnijmy, że początkowo Microsoft zaoferował Sony, iż po przejęciu studia Activision, wydane przez to studio gry będą dostępne na PlayStation tylko do końca 2027 roku, kiedy wygasa obecna umowa Sony z Activision Blizzard.



Od tego czasu Microsoft musiał nieco skorygować swoje plany i pójść na szereg ustępstw, aby móc otrzymać zgodę na zakup Activision Blizzard od niektórych regulatorów rynku. Najważniejsze decyzje należą do urzędników z Wielkiej Brytanii (Competition and Markets Authority), Stanów Zjednoczonych (Federalna Komisja Handlu) oraz Unii Europejskiej (Komisja Europejska).



Ostatnia z tych instytucji wydała właśnie warunkową zgodę na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Zgoda te jest uzależniona od spełnienia wszystkich zobowiązań, zaproponowanych przez KE i Microsoft, które to zobowiązania mają prowadzić do nie wykluczania konkurencji. Głównym zobowiązaniem jest oczywiście to, że gry Activision Blizzard nie zostaną ograniczone do platformy konsolowej Xbox, i będą dostępne na innych platformach konsolowych i różnych usługach streamingu z chmury.



