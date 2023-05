Poniedziałek 22 maja 2023 GeForce RTX 4060 Ti i Radeon RX 7600 - wyniki testów w 3D Mark

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 19:42 24 i 25 maja na oficjalnie zadebiutują dwie nowe karty graficzne ze średniej półki cenowej. Od Nvidia otrzymamy GeForce RTX 4060 TI z 8GB pamięci, w cenie 399 USD, a AMD zaoferuje kartę Radeon RX 7600, której cena ma wynosić około 300 dolarów. W sieci właśnie pojawił się wynik testów nowych kart w benchmarkach 3D Mark Time Spy, 3D Mark Speed Way i 3D Mark Fire Strike. GeForce RTX 4060 Ti osiąga rezultaty od około 10 do około 30 procent lepsze niż Radeon RX 7600, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę, że to karty z innej półki cenowej. Na tle swoich poprzedników, GeForce RTX 4060 Ti oferuje w 3D Mark wydajność około 10 procent wyższą niż GeForce RTX 3060 Ti.



Natomiast Radeon RX 7600 uzyskuje wyniki o 5-15 procent wyższe niż Radeon RX 6650 XT, a w porównaniu do karty Radeon RX 6600 którą ma zastąpić, wzrost wydajności w benchmarkach 3D Mark wynosi w uśrednieniu 30-35 procent. Szczegółowe rezultaty prezentujemy poniżej.



Przy okazji pojawiły się zdjęcia referencyjnej wersji karty Radeon RX 7600.











