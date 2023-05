Outsourcing software developmentu - jak poprowadzić taki projekt?

Outsourcing software developmentu to usługi, które są prawdziwym przełomem, szczególnie dla szybko rozwijających się aplikacji. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu specjalistów z zewnątrz związane jest najczęściej ze sporymi oszczędnościami oraz o wiele szybszym zakończeniem projektu. Sprawdź, na czym polega outsourcing software developmentu.











Software developer – kto to?

Software developer to osoba, która zajmuje się przede wszystkim programowaniem. W tym przypadku wyróżniamy co najmniej trzy stanowiska zależne od zakresu umiejętności: junior, mid oraz senior. Specjalista tego typu zna podstawowe języki programowania (C++, C#, Java), a także wie, w jaki sposób korzystać z popularnych frameworków . Wykwalifikowany software developer to jedna z najważniejszych osób zajmujących się projektami IT – także w ramach usługi outsourcingu. Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing software developmentu? Współpraca z zewnętrzną firmą i software developerem może budzić wiele obaw, szczególnie wśród firm, które nigdy wcześniej nie korzystały z takich usług. Jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z możliwości outsourcingu usług IT w zakresie tworzenia projektów programistycznych. Główne zalety takiego przedsięwzięcia to: Niższe koszty tworzenia oprogramowania – zatrudnienie i szkolenie własnych programistów zajmuje mnóstwo czasu i pochłania sporo firmowego budżetu. Outsourcing usług IT nie generuje takich kosztów. Współpraca z najlepszym zespołem IT – outsourcing software developmentu umożliwia współpracę z programistami światowej klasy. To szczególnie przydatne w projektach, gdzie potrzebni są eksperci z niszowych dziedzin programistycznych. Oszczędność czasu – usługa outsourcingu w projektach IT pozwala na znacznie szybsze zbudowanie projektu od podstaw. Sam proces zatrudnienia specjalistów w ten sposób jest krótszy, niż budowanie własnego zespołu software developerów. Pełna elastyczność i skalowalność zespołu – istotną cechą outsourcingu jest możliwość budowania elastycznego zespołu, który w razie potrzeby możesz rozszerzyć lub zmniejszyć. To przynosi wiele korzyści dla projektu: finansowych i czasowych. Jak widzisz, software development outsourcing naprawdę się opłaca, szczególnie jeśli chcesz szybko budować nowe projekty IT i zwiększyć ich szanse na sukces.

Jak przygotować się do outsourcingu projektów IT?

Bez starannego przygotowania strategii outsourcingowej nie będziesz w stanie zmaksymalizować zysków i efektywności pracy przy projekcie. Przed zatrudnieniem partnera outsourcingowego: Ustal swoje cele – każdy projekt jest inny, dlatego trzeba z góry wskazać, kto ma w nim uczestniczyć oraz jak powinna wyglądać finalna wersja budowanego oprogramowania. Przygotuj dokumentację projektu – dzięki temu software developer z zewnątrz będzie wiedział, czym ma się zająć w ramach projektu. Wskaż na maksymalny budżet, wymagania oraz plan tworzenia aplikacji wraz z terminami poszczególnych prac. Zdefiniuj zakres technologiczny projektu – nowoczesne projekty IT są często realizowane w 100% zdalnie. Partner w zakresie outsourcingu software developmentu powinien wiedzieć, z jakich języków programistycznych ma korzystać, a także jak będzie wyglądała współpraca na co dzień. Określ lidera projektu – to bardzo ważne, aby jedna osoba zajmowała się zarządzaniem pracami nad projektem. Dzięki koordynacji pracy software developerów w zakresie outsourcingu projekt będzie ukończony znacznie szybciej, a Ty zyskasz pewność, że współpraca przebiega tak, jak powinna. Pytaj! - Dobry software house pomoże Ci w odpowiednim dobraniu usługi i specjalistów. Warto zdać się na ekspertyzę specjalistów, w końcu twój pomysł na projekt może być pierwszym w twoim życiu, podczas gdy oni zajmują się tym na co dzień. Lepiej zadać parę pozornie trywialnych pytań niż podjąć błędną decyzję, lub zamówić produkt nie odpowiadający twoim wymaganiom. Warto skorzystać z outsourcingu software developmentu – głównie ze względu na koszty oraz możliwość szybkiego rozwoju projektu. Wystarczy odpowiednie przygotowanie i pełna komunikacja pomiędzy zleceniodawcą, a software house.