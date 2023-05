Wymiana firmowego sprzętu IT - o czym pamiętać, decydując się na zakup nowych komputerów?

Nowe komputery dla firmy - jaki sprzęt wybrać?

Szybki rozwój technologii sprawia, że niekiedy już kilkuletnim sprzętom ciężko sprostać niektórym zadaniom. Firmowy sprzęt, aby spełniał swoje zadanie, musi być niezawodny - z tego też względu, co pewien czas warto zdecydować się na jego wymianę. Wśród dostępnych opcji w kategorii komputerów dla firm wymienić można komputery stacjonarne, laptopy i rozwiązanie All in One, czyli połączenie monitora z komputerem. Przed wyborem konkretnego rodzaju sprzętu, w pierwszej kolejności należy określić zarówno specyfikę branży przedsiębiorstwa, jak i potrzeby jego pracowników. Analizując je, wybór stanie się znacznie prostszy, dzięki czemu zakup nowych komputerów nie będzie stanowił większego problemu.

Przymierzając się do zakupu firmowego sprzętu IT, nie można również pominąć jego danych technicznych. To od nich będzie zależało, jak wybrane urządzenie będzie spisywać się podczas wykonywania codziennych zadań w biurze. Wybierając komputer, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego wydajność oraz funkcjonalność. Często wybieraną opcją, na którą decyduje się nie jedna mniejsza spółka lub większa firma, jest komputer stacjonarny. Urządzenie to wyróżnia się niższą ceną niż biznesowy laptop i łatwiej go naprawić, kiedy dojdzie do jego uszkodzenia. Nie zawsze jest to jednak wygodne rozwiązanie - dopuszczając w przedsiębiorstwie możliwość pracy zdalnej, może ono okazać się niepraktyczne.

Podobna sytuacja może spotkać przedsiębiorców decydujących się na All in One. Połączenie monitora z komputerem jest kompaktowe, lecz dość problematyczne, gdy potrzebna będzie konserwacja komputerów lub zajdzie potrzeba jego naprawy czy wymiany podzespołów. Konieczność serwisowania takiego sprzętu może bowiem generować spore koszty. Z tego też względu, większość firm decyduje się na zakup firmowych laptopów. Te obecnie dostępne na rynku są nie tylko kompaktowe - wyróżnia je też wysoka wydajność, co sprawia, że wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych staje się szybkie i bezproblemowe. Kolejną zaletą laptopów jest oczywiście mobilność, dzięki czemu pracownicy mogą używać ich zarówno na terenie firmy, jak i we własnym domu bądź na mieście.

Wymiana sprzętu IT w firmie - o czym pamiętać?

Kiedy obecny sprzęt poddawany jest intensywnej eksploatacji i ma już kilka lat pracy za sobą, warto rozważyć jego wymianę. Chociaż wybór nowych komputerów nie zawsze należy do najprostszych, nie jest to jedynym problemem dla przedsiębiorców. Należy pamiętać, że na każdym z firmowych urządzeń znajdują się wrażliwe dane, których nawet nieumyślne udostępnienie innym osobom może sprawić mnóstwo problemów. Trzeba mieć tą kwestię na uwadze, kiedy stan techniczny komputerów pozwala na ich sprzedaż. Z tego też względu, niezbędne jest dokładne oczyszczenie dysków oraz niszczenie danych znajdujących się na danym komputerze. Ich samodzielne usuwanie nie zawsze jednak może okazać się skuteczne, dlatego też najrozsądniejszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy firm, jak selkea.pl.

Selkea.pl - kiedy skorzystać z fachowej pomocy?

Firmy takie jak selkea.pl oferują przedsiębiorcom usługi niszczenia danych, które nie mogą przedostać się w niepowołane ręce. Oferta firmy obejmuje dodatkowo odkup używanego sprzętu, a także pomoc w doborze nowych urządzeń, kiedy zajdzie potrzeba ich wymiany. Dzięki wsparciu fachowców, nie tylko nie trzeba zatem obawiać się o to, czy dane zostały dokładnie usunięte z firmowych komputerów. Korzystając z pomocy doświadczonych osób, można również przeprowadzić proces polegający na odkupieniu sprzętu przez pracowników firmy, które do tej pory użytkowane były w przedsiębiorstwie.