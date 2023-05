Poniedziałek 22 maja 2023 Dwa nowe duże i szerokie monitory od LG dla graczy

Autor: Zbyszek | źródło: LG | 23:01 LG wprowadza do sprzedaży dwa nowe monitory z szerokimi ekranami dedykowane dla graczy. Są to 39,7-calowy 40WP95CP-W z matrycą nano-IPS o rozdzielczości 5120 x 2160 (proporcje 21:9) i zakrzywionym ekranem o promieniu krzywizny 1500R, oraz 49-calowy 49GR85DC z matrycą VA o rozdzielczości 5120x1440 pikseli i proporcjach 32:9, z zakrzywionym ekranem (promień 1000R). Obydwa ekrany mają matryce z natywną 10-bitową paletą barw (1,07 mld kolorów) i wysokim wskaźnikiem odwzorowania barw - pokrycie gamy DCI-P3 wynosi 98 procent w modelu 39,7-calowym, i 95 procent w modelu 49 calowym.



Obydwa monitory obsługują AMD FreeSync, lecz znacznie różnią się częstotliwością odświeżania - w wersji 39,7-calowej maksymalna wartość to 72 Hz, co wydaje się być nieporozumieniem. Znacznie lepiej prezentuje się 49-calowy model, który oferuje częstotliwość do 240 Hz (wraz z obsługą AMD FreeSync Premium Pro), wyższy kontrast (2500:1), niski czas reakcji plamki (1ms GtG), a także wyższą jasność maksymalną (1000 cd/m2, zgodność z HDR 10 i DisplayHDR 1000).



Dla wersji 39,7-calowej typowa jasność to 350 cd/m2, a szczytowa 450 cd/m2, natomiast kontrast wynosi 1000:1, a czas reakcji plamki 5ms GtG. Wersja 40-calowa umożliwia natomiast sprzętową kalibrację kolorów, ma złącza Thunderbolt 4, oraz czujnik światła umożliwiający automatyczne dopasowywanie jasnośći do warunków oświetlenia w pomieszczeniu.



Pełna specyfikacja modelu 40WP95CP jest dostępna na stronach LG tutaj, a modelu 49GR85DC tutaj.

Cena pierwszego z monitorów nie została podana, a większego wynosi 1299 USD.







