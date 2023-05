Poniedziałek 22 maja 2023 GeForce RTX 4060 Ti i Radeon RX 7600 - premiera, cena karty AMD zaskakuje

Autor: Zbyszek | źródło: AMD, Nvidia, inne | 23:54 W dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna premiera dwóch prawdopodobnie przystępnych cenowo kart graficznych. Od Nvidia otrzymaliśmy GeForce RTX 4060 TI z chipem AD106 (litografia 5nm, 4352 rdenie CUDA) i 8 GB pamięci (GDDR6 18 Gbps (magistrala 128-bitów, przepustowość 288 GB/s), natomiast od AMD kartę Radeon RX 7600 z układem Navi 33 (litogafia 6nm) i najnowszą architekturą RDNA 3. Pierwsza z wymienionych kart kosztuje 399 USD, ma wskaźnik TDP 160W, i według testów oferuje wydajność około 10 procent wyższą niż GeForce RTx 3060 Ti, często doganiając GeForce RTX 3070 (za wyjątkiem rozdzielczości 4K, gdzie starszy model jest bardziej wydajny). Radeon RX 7600 zaskakuje natomiast ceną



Karta ma 8GB pamięci GDDR6 18 Gbps (magistrala 128-bitów, przepustowość 288 GB/s), a układ Navi 33 posiada 32 bloki CU (2048 procesorów strumieniowych), czyli identyczną liczbę jak poprzedni Navi 23 stosowany w kartach z serii Radeon 6600.



Nowy Radeon RX 7600 oferuje wydajność około 10 procent wyższą niż Radeon RX 6650 XT, i został wyceniony atrakcyjnej niż przewidywano. Zamiast ceny z przedziału od 299 do 329 USD, cena Radeona RX 7600 została ustawiona na 269 USD. Sugerowana cena w Polsce to natomiast 1379 złotych brutto (z VAT) - tym samym otrzymujemy kartę bardziej wydajną i o 200-300 zł tańszą niż GeForce RTX 3060 12 GB (329 USD, około 1600-1700 zł).



Sugerowana cena GeForce RTX 4060 Ti w Polsce to natomiast 2039 złotych (z VAT).







