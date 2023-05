Czym zajmuje się agencja rekrutacyjna IT?

Jakie usługi oferuje agencja rekrutacyjna IT?

Agencja rekrutacyjna IT jak Optiveum.pl to firma zajmująca się pozyskiwaniem na zlecenie wysokiej klasy ekspertów specjalizujących się w takich zagadnieniach jak inżynieria oprogramowania, architektura systemów informatycznych czy administrowanie bazami danych. W ramach tego zadania rekruterzy badają potrzeby i oczekiwania pracodawcy, na podstawie których tworzą następnie profil kompetencyjny poszukiwanego pracownika i uruchamiają sieć kontaktów w celu znalezienia odpowiadającego mu kandydata na wskazane stanowisko. Po zaakceptowaniu przez klienta wybranej kandydatury agencja podejmuje się także negocjacji warunków umowy, by ułatwić osiągnięcie konsensusu korzystnego dla obu stron. Taka rekrutacja IT przynosi zawsze najlepsze efekty, ponieważ profesjonalni rekruterzy wyspecjalizowani w tej dziedzinie dysponują szeroką bazą kontaktów, dogłębną znajomością branży i rynku pracy oraz rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi i interpersonalnymi, a co za tym idzie, posiadają kompetencje, których brakuje zgłaszającym się do nich pracodawcom.

Jak wygląda współpraca z agencją rekrutacji IT?

Agencja rekrutacyjna IT prowadzi rekrutację w sposób kompleksowy, klient nie musi więc angażować się w podejmowane przez nią działania, ale oczywiście ma w nie wgląd i może na bieżąco śledzić postępy. Do niego należy też ostateczna decyzja dotycząca wyboru kandydata. Warto dodać, że rekrutacja IT na zlecenie realizowana jest w dużej mierze zdalnie, a więc z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji, które znacznie poszerzają możliwości docierania do poszukiwanych specjalistów. Podobnie wygląda komunikacja agencji z klientem – dużą rolę odgrywają w niej telefony, e-maile, aplikacje chmurowe i wideokonferencje. Dzięki takim rozwiązaniom oszczędza się cenny czas, co przekłada się na optymalizację całego procesu rekrutacyjnego.