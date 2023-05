Gdzie zarejestrować domenę w 2023, ranking domen

Właściwie dobrana domena to często klucz do sukcesu strony internetowej lub sklepu online. Aby można było zacząć działać w sieci, niezbędne jest jednak zarejestrowanie wybranej domeny z pomocą wybranego operatora. Poniżej przedstawiamy więc ranking rejestratorów domen, który może pomóc Ci podjąć bardziej świadomą decyzję.













Tanie domeny internetowe od Seohost.pl

Otwierający ranking domen dostawca Seohost.pl oferuje szeroki wybór rozszerzeń domen oraz konkurencyjne ceny. Z poziomu strony https://seohost.pl/, rejestracji domeny można dokonać już za mniej niż 10 zł rocznie. Praktycznym rozwiązaniem może się tu również okazać podanie przez rejestratora tych domen, których rozszerzenia są dostępne, a które nie. Są one również podzielone na kategorie i ustawione w mniejszych listach rankingowych.

Warto wspomnieć, że Seohost.pl często pojawia się również w rankingach domen i hostingów, ponieważ możliwy jest tu także zakup innych usług. Mogą na tym skorzystać szczególnie osoby, które wybierają swoją pierwszą domenę i szukają hostingu, na przykład pod stronę internetową.

Darmowa rejestracja domen w ovh.pl

Drugie miejsce w naszym rankingu dostawców domen, nie bez przyczyny zajmuje ovh.pl. Rejestrator ten oferuje bowiem pod pewnymi warunkami darmowe domeny, a więc pierwszą rejestrację lub przeniesienie od innego operatora. Warto jednak zaznaczyć, że oferta ta ma również swoje minusy, ponieważ nie obejmuje popularnych w Polsce rozszerzeń domen .pl. Ceny poza promocją wahają się natomiast znacząco. Można tu bowiem znaleźć oferty już od ponad 4 zł za rok do nawet ponad 8000 zł rocznie.

Domen dla każdego u forpsi.pl

Następne miejsce w naszym rankingu dostawców domen, zajmuje forpsi.pl. Przeglądając ich główną stronę, pierwszym co rzuca się w oczy, jest dość bogata oferta. Na forpsi.pl możliwy jest bowiem zakup nowej domeny, rejestracja, a także jej transfer. Warto również wspomnieć, że dostawca ten oferuje zakup domen użytkowych, o rozszerzeniach, takich jak .gsm.pl, sos.pl oraz regionalnych, na przykład .bedzin.pl czy .szczytno.pl.

Bezpieczna domena u Smarthost

Smarthost znalazł się w niniejszym rankingu dostawców domen przede wszystkim, ze względu na oferowany przez siebie dostęp do usługi .pl Registry Lock. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, którego zadaniem jest niedopuszczanie do przeprowadzania nieautoryzowanych zmian przez rejestratora. Tego rodzaju zabezpieczenie blokuje między innymi możliwość usunięcia opłaconej domeny, zmiany danych abonenta czy usunięcia i zmiany IP serwera.

Wygodne tworzenie domen z ionic.pl

O Ionic.pl wspominamy w niniejszym rankingu dostawców domen przede wszystkim, z uwagi na dość interesujący kreator AI, który dostępny jest dla każdego odbiorcy. Może on być pomocny szczególnie dla osób, które rejestrując swoją pierwszą domenę, nie mają na nią zbyt dobrego pomysłu. Prosta w obsłudze strona pozwala natomiast na wprowadzenie kilku słów, opisujących potrzeby klienta, a następnie sztuczna inteligencja podpowiada przykładowe domeny.

Zastanawiając się więc, gdzie zarejestrować domenę w 2023 roku, dobrze jest zwrócić uwagę, na oferty takich dostawców, jak Seohost.pl, ovh.pl, forpsi.pl, Smarthost czy ionic.pl.