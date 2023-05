Piątek 26 maja 2023 Ceny telewizorów OLED będą spadać w 2023 i 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechRadar | 19:11 Analitycy z organizacji DSCC (Display Supply Chain Consultants) przedstawili nową analizę dotyczącą telewizorów z matrycami OLED. Ich zdaniem, ceny tych urządzeń w 2023 i 2024 roku będą nadal spadać, co będzie możliwe dzięki zmniejszaniu się cen materiałów i komponentów, oraz usprawnieniom procesu produkcji paneli OLED. Ich dwaj główni wytwórcy. Koszt wytwarzania matryc OLED ma spaść w tym i przyszłym roku łącznie o 20-30 procent, co w pewnym stopniu powinno przełożyć się na końcową cenę telewizorów. Dwaj główni wytwórcy paneli OLED - Samsung i LG Display systematycznie optymalizują sposób wytwarzania matryc, aby obniżyć koszt procesu technologicznego i zwiększyć tzw. uzysk, czyli liczbę sprawnych paneli.



Dla przykładu Samsung szacuje, że liczba sprawnych paneli OLED spośród wszystkich produkowanych wzrośnie w 2024 roku do 84 procent, z poziomi 68 procent uzyskanego w 2022 roku.



Ponadto rozwój matryc OLED podąża też w kierunku uzyskania śnieżnobiałego odcienia koloru białego, czego przykładem są ostatnie matryce OLED evo od LG.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.