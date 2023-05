Piątek 26 maja 2023 Chiński procesor Powerstar P3 to oryginalny Core i3, a nie jego klon

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:30 Na początku maja chińska firma PowerLeader pochwaliła się wprowadzaniem do oferty nowego wydajnego procesora o nazwie Powerstar P3, z czterema rdzeniami. Jak ogłoszono wówczas, ma on być znacznie bardziej wydajny niż inne procesory od lokalnych producentów (np. Zhaoxin, Loongson), m.in. dlatego że kod x86 jest wykonywany natywnie, a nie poprzez emulację. Zapowiedziano też, ze na chiński rynek będzie trafiać corocznie około 1,5 mln tych procesorów. Premiera Powerstar P3 wzbudziła zainteresowanie, ponieważ zarówno wygląd zewnętrzny, ułożenie pinów i wymiary procesora są identyczne, jak w przypadku Intel Core 10. generacji z podstawką LGA 1200.



Teraz okazuje się, że jednak nie jest to produkt inżynierii wstecznej, a faktycznie procesor Intel Core i3-10105 sprzedawany pod inną nazwą. Dowodzą tego pierwsze testy procesora, jakie udało się przeprowadzić po zakupie komputera PowerLeader DP1UI-2 wyposażonego we wspomnianą jednostkę.



Okazuje się, że wydajność Powerstar P3 jest identyczna (różnice błędu pomiarowego) jak oferowana przez Core i3-10105. Identyczne dla obu procesorów są także częstotliwości taktowania, wielkości pamięci podręcznych i lista obsługiwanych instrukcji.



Nie znany jest jeszcze sposób, w jaki Intel udostępnił swoją starszą technologię Chińskiemu producentowi. Można natomiast mieć pewność, że to posunięcie jest jednym ze sposobów Intela na podreperowanie swoich nie najlepszych wyników finansowych.







