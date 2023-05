Poniedziałek 29 maja 2023 GeForce RTX 4060 i 4060 Ti od ASUSa z gigantycznym chłodzeniem

Autor: Zbyszek | źródło: ASUS | 07:27 Jednym z autorskich modeli kart GeForce RTX 4060 Ti jest wersja GeForce RTX 4060 Ti ROG STRIX od ASUSa. Karta ma zwiększone taktowanie układu graficznego - maksymalny boost to 2715 MHz, zamiast 2535 MHz jak w wersji referencyjnej. To co zaskakuje jeszcze bardziej, to system chłodzenia - ASUS wyposażył swój autorski GeForce RTX 4060 Ti w potężny cooler z trzema wentylatorami, zajmujący w obudowie trzy sloty miejsca, i mający rozmiary zbliżone do systemu chłodzenia karty GeForce RTX 4090. Ten system chłodzenia wydaje się już zbyt duży dla nawet dobrze podkręconego GeForce RTX 4060 Ti, ale z dostępnych informacji wynika, że ASUS zastosuje go ponownie w kolejnej karcie graficznej.



Mający debiutować w lipcu GeForce RTX 4060 z układem AD107 i wskaźnikiem TDP 115W, także doczeka się wersji ROG Strix od ASUSa, z tym samym trójslotowym i potężnym systemem chłodzenia. Wydaje się to jednak być grubą przesadą, i dla takiej karty powinien wystarczyć zdecydowanie mniejszy system chłodzenia.



Ze specyfikacją nadchodzącej karty można się już zapoznać na oficjalnej witrynie firmy ASUS.









