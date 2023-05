Poniedziałek 29 maja 2023 Tranzystory CFET - TSMC już pracuje nad następcą trazystorów GaaFET

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:20 Ciągła miniaturyzacja procesów litograficznych, a tym samym zmniejszanie krzemowych tranzystorów wymaga zmian w ich budowie. Od mniej więcej dekady i litografii 28nm wykorzystywane są tranzystory typu FinFET, z pionową lub pionowymi bramkami. Tymczasem nowe procesy litograficzne o rozmiarach około 2nm wykorzystają całkiem nowe tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor) z bramką otaczającą tranzystor. Takie tranzystory wykorzystuje już najnowsza litografia 3nm od Samsunga, a TSMC i Intel użyją ich za kilkanaście miesięcy w swoich przyszłych litografiach 2nm (TSMC) i 20A oraz 18A (Intel). Tymczasem firma TSMC w trakcie European Technology Symposium 2023 pochwaliła się, że już pracuje nad następcą tranzystorów GaaFET.



Mają to być tranzystory typu CFET, które względem GaaFET będą mieć bardziej skomplikowaną budowę, ale mają pozwolić na dalszą miniaturyzację i poprawę wydajności i szybkości przełączania.



Do wytrawiania chipów z tranzystorami CFET posłużą urządzenia optyczne typu High NA EUV, które będą dysponować bardziej zaawansowaną techniką fotonaświetlania niż obecnie stosowane rozwiązania typu EUV.



Jednocześnie przedstawiciel TSMC nie był jeszcze w stanie określić dokładnej daty, kiedy tranzystory CFET będą zastępować GaaFET, stwierdzając tylko, że czas w jakim wykorzystywano tranzystory FInFET to około dekady, więc być może tranzystory GaaFET też będą mogły byś stosowane przez wiele lat, zanim konieczne będzie użycie tranzystorów CFET.







