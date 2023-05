Poniedziałek 29 maja 2023 Bardzo dobra sprzedaż gogli Playstation VR2

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 06:58 Firma Sony pochwaliła się, że jej nowy headset wirtualnej rzeczywistości dedykowany konsolom PlayStation 5, czyli gogle PlayStation VR2 notują bardzo dobrą sprzedaż. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od premiery sprzedano łącznie prawie 600 tysięcy sztuk urządzenia, tj. o 8 procent więcej niż poprzednich gogli PlayStation VR pierwszej generacji (wówczas zanotowano sprzedaż niecałych 550 tysięcy urządzeń w 6 miesięcy od premiery). Sony informuje, że PlayStation VR2 sprzedaje się znacznie lepiej niż przewidywali analitycy - zakładali oni, że urządzenie nie zdobędzie popularności swojego poprzednika, i pierwszym półroczu znajdzie tylko 270 tysięcy nabywców. Faktycznie odnotowany rezultat jest ponad dwukrotnie lepszy.



W PlayStation VR2 matryce wbudowane w hełm mają rozdzielczość 2000x2040 pikseli i są w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od 90Hz do 120Hz. W sumie daje nam to 4000x2040 pikseli, czyli całkiem blisko rozdzielczości 4K. Ponadto w nowym hełmie użyto też lepszej jakości soczewek Fresnela, które zapewniają komfortową grę z zachowaniem pola widzenia o kącie 110 stopni.



Zastosowano też sensor śledzący ruch gałki ocznej, który współpracuje z oprogramowaniem odpowiadającym za dostosowanie w locie wyświetlanego obrazu. To na co patrzymy ma być bardziej szczegółowe i posiadać lepszej jakości tekstury. Dodatkowo wzrok ma też pełnić rolę swoistego kontrolera – sensor podświetla elementy w grze na które patrzymy. Nie zabrakło też wsparcia dla wibracji oraz technologii dźwięku przestrzennego Tempest 3D AudioTech, znanej ze słuchawek dedykowanych PlayStation 5.



Wraz z PlayStation VR2 zadebiutowały też nowe kontrolery z obsługą haptyki, adaptacyjnymi spustami oraz sensorami wykrywającymi dotyk. Całość komunikuje się z konsolą za pomocą pojedynczego kabla USB. W USA PlayStation VR2 wyceniono na 549 USD (netto), a w Europie cena sugerowana to 599 Euro (z VAT).







