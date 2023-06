Poniedziałek 29 maja 2023 Wartość giełdowa Nvidia przekroczyła 1 bilion dolarów

Autor: Zbyszek | źródło: The Verge | 23:47 Nvidia stała sie kolejną firmą na świecie z branży powiązanej z oprogramowaniem i (lub) elektroniką konsumencką oraz serwerową, której wartość giełdowa przekroczyła 1 bilion (1000 miliardów) dolarów. Tym samym producent m.in kart GeForce został piątą z tej branży firmą, której udała się taka sztuka - w przeszłości wyceną giełdową na poziomie 1 bliona dolarów uzyskały tylko: Apple, Microsoft, Amazon i Alphabet Inc. Wartość akcji Nvidia wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich 8 miesięcy, osiągając 30 maja poziom ponad 410 dolarów za sztukę, a szczytowa wartość wyceny giełdowej Nvidia wynosiła około 1,02 biliona dolarów.



Cena akcji Nvidia tylko w ostatnim tygodni wzrosła o około 30 procent, co jest efektem publikacji dobrych wyników finansowych za 1. kwartał, oraz zapowiedzi rekordowych wyników finansowych w 2. kwartale w związku z bardzo dużymi zamówieniami na układy scalone do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.



Co ciekawe po szczycie z 30 maja, cena akcji Nvidia nieco spadła i wynosi obecnie około 395 USD, co powoduje, że obecnie wartość giełdowa Nvidia nie przekracza jednego biliona dolarów. Ale można to uznać tylko za chwilową korektę kursu akcji po dużym wzroście wyceny z dni 25-30 maja.



