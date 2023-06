Poniedziałek 5 czerwca 2023 AMD planuje jeszcze co najmniej 6 kart Radeon z architekturą RDNA 3

Autor: Zbyszek | źródło: RedGamingTech | 16:55 Najnowsza seria kart graficznych Radeon RX 7000 z architekturą RDNA 3 obejmuje obecnie trzy modele - Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT z chipem Navi 31, oraz Radeon RX 7600 z układem Navi 33. Wciąż nie zadebiutowały jeszcze karty z chipen Navi 32. Tymczasem według informacji do jakich dotarł RedGamingTech, AMD szykuje jeszcze premierę co najmniej pięciu różnych kart graficznych z serii RX 7000. Zadebiutować ma Radeon RX 7800 XT z chipem Navi 31 i 16 GB pamięci (prawdopodobnie 4480 procesorów strumieniowych) kosztujący około 700 USD, oraz minimum 3 karty z układem Navi 32.



Będą to Radeon RX 7800 (16 GB pamięci, 3840 procesorów strumieniowych) oraz Radeon RX 7700 XT (12 GB pamięci, 3456 procesorów strumieniowych) i Radeon RX 7700 (12 GB pamięci, 3072 procesory strumieniowe), a ceny całej trójki mają zawierać się w przedziale od 450 do 600 USD.



Poza tym do sprzedaży trafić ma Radeon RX 7600 XT i Radeon RX 7500. W przypadku modelu RX 7600 XT nie jest jasne, czy będzie to karta z układem Navi 32, czy też Navi 33. Natomiast Radeon RX 7500 ma mieć chip Navi 33 z aktywnymi 1792 procesorami strumieniowymi, oraz niższe częstotliwości taktowania i mniejszy wskaźnik TDP niż Radeon RX 7600. Prawdopodobna cena tej karty to 229 USD.



