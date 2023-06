Poniedziałek 5 czerwca 2023 Premiera procesorów Apple M2 Ultra i nowych komputerów Mac Pro 2023

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 19:52 Firma Apple oficjalnie wprowadziła na rynek procesory M2 Ultra - następcę poprzednich M1 Ultra. Nowe procesory składają się z dwóch układów krzemowych stosowanych w chipach M2 Max, i mają dwukrotnie więcej zasobów niż M2 Max - łącznie 24 rdzenie CPU oraz układ graficzny mający 2 x 38 rdzeni (łącznie 2 x 4864 procesorów strumieniowych). Względem M2 Max podwójny jest także podsystem pamięci RAM, który zapewnia przepustowość 800 GB/s i obsługuje moduły o pojemności do 192 GB. Apple zapowiada, że M2 Ultra oferuje do 20 procent wyższą wydajność CPU i do 30 procent wyższą wydajność GPU, niż poprzedni procesor M1 Ultra. Liczba tranzystorów wynosi 134 miliardy - 20 miliardów tranzystorów więcej niż w M1 Ultra.



Wraz z nowym procesorem debiutują też wyposażone nie komputery Mac Pro 2023. Są one wyposażone w 8 portów Thunderbolt 4, dwa złącza HDMI, dwa porty USB 3.2 typu A, dwie karty sieciowe 10 Gb Ethernet, oraz WiFi 6E i Bluetooth 5.3. Mac Pro 2023 mogą obsługiwać jednocześnie 6 ekranów. i posiadają dostępne i niezajęte 6 portów PCI-Express 4.0 x16. Cena startowa wynosi 6999 USD i wzrasta wraz ze wzrostem pojemności pamięci SSD i RAM. Sprzedaż rozpoczna się 13 czerwca.







