Poniedziałek 5 czerwca 2023 GlobalFoundries i STMicroelectronics wybudują nową fabrykę we Francji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:10 GlobalFoundries to firma powstała w 2009 roku w efekcie sprzedaży przez AMD własnych fabryk procesorów do firmy inwestycyjnej Advanced Technology Investment Company (ATIC) z Abu Dhabi. Poza dalszym wytwarzaniem układów scalonych dla AMD, nowa firma wkrótce po swoim powstaniu rozpoczęła szereg inwestycji i nawiązała walkę z Samsungiem i TSMC na rynku układów scalonych na zamówienie. Tak było do 2019 roku, kiedy producent niespodziewane ogłosił porzucenie rozwoju litografii 7nm, a jego właściciele bezskutecznie próbowali sprzedać GlobalFoundries. Sytuacja zmieniła się w 2022 roku, kiedy wskutek wzrostu zapotrzebowania na układy scalone GlobalFoundries ponownie wróciło na ścieżkę inwestycji.



Podjęto wówczas inwestycje mające na celu wzrost mocy produkcyjnych, czy też nawiązano współpracę z Ansys w celu rozwoju technik fotonowych.



Teraz GlobalFoundries ogłasza, że wspólnie z mniejszym producentem STMicroelectronics mającym siedzibę w Genewie, wybuduje w Europie nową fabrykę układów scalonych.



Zostanie ona zlokalizowana w Crolles we Francji, i będzie dedykowana wytwarzaniem układów scalonych dla przemysłu, w tym dla branży motoryzacyjnej i IoT. Powstawać w niej mają układy scalone w litografii 12nm FDX, na waflach o średnicy 300mm. Koszt inwestycji wyniesie 7,5 mld Euro, i zostanie sfinansowany przy wsparciu rządowym i UE.



