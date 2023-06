Piątek 9 czerwca 2023 Za nami połowa roku, a przed nami spora obniżka na szczoteczki od Nandme. Model NX 7000 do zgarnięcia za $23, a NX 8000 za $28

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany | 21:30 Wielu sprzedawców korzysta z okazji że mamy połowę roku i oferuje wyraźne zniżki na swój asortyment. Wśród nich jest również chińska marka Nandme, która wprowadziła właśnie sporą obniżkę na swoje szczoteczki soniczne z serii NX. W trakcie trwania promocji zarówno model NX 8000, jaki i NX 7000 można nabyć za mniej niż połowę ich oryginalnej ceny. Ponadto do 200 pierwszych zamówień producent dorzuci nici dentystyczne 3-w-1. Aby skorzystać z promocji należy w okresie od 12 do 18 lipca kupić szczoteczkę za pośrednictwem serwisu Ali Express podając przy zamówieniu odpowiedni kod. W przypadku MX 7000 jest to NX7000P601, a jeśli wybierzemy NX 8000, to na etapie finalizacji zamówienia powinniśmy wpisać NX8000P606.



Ładujesz raz, a korzystasz cały rok



Najważniejszą cechą modelu NX 7000 jest bardzo wydajny układ napędowy który generuje do 41000 mikro drgań sonicznych na minutę. To wystarcza by oczyścić z bakterii i kamienia nawet trudno dostępne miejsca i tym samym zachować zdrowy i biały uśmiech. Producent chwali się, że dzięki wydajnej baterii szczoteczka może pracować nawet 365 dni w roku na jednym ładowaniu. W wyliczeniach założono, że zęby będziemy myć dwa razy dziennie przez 2 min (każdorazowo). Ta cecha opisywanej tu szczoteczki sprawia że jest to doskonały wybór, dla osób które nie lubią często ładować swoich urządzeń i przez to unikały do tej pory korzystania ze szczoteczek elektrycznych. Kolejny plus tego modelu uwidacznia się gdy już nam ta bateria padnie. Nie musimy wtedy szukać dołączonej w zestawie ładowarki, bo produkt ten naładujemy za pomocą standardowej ładowarki z portem USB typu C np. od smartfona.





W zestawie ze szczoteczką użytkownik otrzymuje zestaw 12 końcówek które wystarczą mu na najbliższe trzy lata użytkowania. Przyjmuje się bowiem że jedna końcówka

wystarcza na około trzy miesiące korzystania. Jest to o tyle ważne, że końcówki do szczoteczek sonicznych są stosunkowo drogie.





Model NX 7000 pozwala również na wybór jednego z trzech trybów pracy i jednego z pięciu poziomów intensywności. Sumarycznie daje nam to aż 15 różnych wariantów działania szczoteczki. Dla każdego coś miłego. Na koniec warto wspomnieć, że szczoteczka komunikuje się z użytkownikiem za pomocą umieszczonych korpusie diod, oraz wibracji które stanowią swoistą odpowiedź zwrotną.







Gdy model standardowy to za mało



Model NX 8000 to w zasadzie usprawniona wersja tego co mamy RX 7000. Podstawowa różnica to dodanie dodatkowego układu scalonego który potrafi weryfikować stopień nacisku jaki wywiera użytkownik na szczotkowane zęby oraz bardziej zaawansowana głowica szczotkująca. Jest ona wyraźnie większa. Zmianie uległ również system ładowania, a konkretnie zamiast połączenia kablowego mamy do czynienia z ładowarką indukcyjną. Ostatnia zmiana dotyczy dizajnu samej szczoteczki która jest po prostu ładniejsza. Producent zdecydował się też na porzucenie fizycznych przycisków na rzecz ich dotykowych odpowiedników.





Połowa ceny





Bez względu na to który model zdecydujecie się wybrać powinniście być zadowoleni. Zwłaszcza że w okresie promocyjnym za NX 7000 musicie zapłacić zaledwie $23.00, a za NX 8000 raptem $28.12. Jeszcze wyższą zniżkę dostaniecie jeśli zdecyduje się na zakup dwóch sztuk na raz. W takim scenariuszu za oba podstawowe modele zapłacicie $38, a w przypadku dwóch NX8000 będą to $50,24.



Dla porównania sugerowana cena detaliczna modelu NX 7000 to $49 a dla NX 8000 wynosi ona $54.



Jeśli jesteście zainteresowani to NX 8000 kupicie klikając w ten link, a NX 7000 nabędziecie klikając w link. Nie zapomnijcie na końcu wpisać kodu promocyjnego - dostaniecie za niego odpowiednio $4 oraz 6 $ zniżki, w zależności od tego który model chcecie zakupić.







