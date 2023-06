Piątek 9 czerwca 2023 Nadchodzi premiera procesorów Ryzen 5 5600X 3D

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:34 (1) Z nowych informacji wynika, że AMD planuje premierę jeszcze jednego, prawdopodobnie ostatniego procesora dla platformy AM4. Ma nim być 6-rdzeniowy Ryzen 5 5600X 3D, z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Procesor zadebiutuje latem, i poza sześcioma rdzeniami ZEN 3 zaoferuje też łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3, czyli tyle samo ile Ryzen 7 5800X 3D. Taktowanie bazowe ma wynosić 3,3 GHz, taktowanie Turbo 4,4 GHz, a wskaźnik TDP 105W. Procesor powinien być przystępny cenowo a jednocześnie bardzo wydajny w grach 3D.



Wprawdzie można ubolewać, że jego debiut nastąpi dopiero kilkanaście miesięcy po premierze procesorów Ryzen 7 5800X 3D. Prawdopodobnie AMD zwlekało z konieczności uzbierania odpowiedniej liczby procesorów, które mają w pełni sprawną pamięć 3D V-Cache, ale niesprawne 1 lub 2 z ośmiu rdzeni ZEN 3. Bardzo dobrze, że zamiast do utylizacji trafią one do sprzedaży właśnie jako Ryzen 5 5600X 3D.



nosz (autor: GULIwer | data: 11/06/23 | godz.: 22:18 )

a właśnie miałem zamawiac cos na ryśku 5600. Ciekawe jak cena tego cuda. Oby nie +450zł jak przy przesiadce z 5800X na X3D



