Piątek 9 czerwca 2023 Na polskich torach pojawią się lokomotywy wodorowe od PESA

Autor: Zbyszek | źródło: PESA | 21:18 PESA, czyli polski producent taboru kolejowego z siedzibą w Bydgoszczy, poinformował o zakończeniu prac oraz dopuszczeniu do użytkowania jego pierwszej wodorowej lokomotywy. Model SM42-6Dn powstał na podwoziu spalinowej lokomotywy SM42, z której odziedziczył wyłącznie podwozie, a cała górna część lokomotywy została zaprojektowana i wyprodukowana od podstaw. Po obu stronach umieszczonej centralnie kabiny znajdują się zbiorniki na wodór o pojemności 175 kg, które zasilają dwa ogniwa wodorowe o mocy 85 kW. Energia elektryczna z ogniw trafia następnie do zintegrowanych z podwoziem czterech trakcyjnych silników elektrycznych o mocy maksymalnie 180kW.



Maksymalna prędkość to 90 Km/h, a zapas wodoru ma wystarczyć na całą dobę pracy manewrowej. W pojeździe zastosowano też innowacyjne rozwiązanie zdalnego sterowania lokomotywą - maszynista może sterować pojazdem będąc poza jego wnętrzem (za pomocą kontrolera radiowego) , co umożliwia łącznie lokomotywy z wagonami i łączenie składów przy zaangażowaniu wyłącznie maszynisty.



Obecnie PESA jest na etapie projektowania pociągu pasażerskiego z napędem wodorowym.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.