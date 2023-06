Wtorek 13 czerwca 2023 Dziś o 19.00 AMD zaprezentuje nowe rozwiązania dla serwerów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 14:12 Dzisiaj 13 czerwca, firma AMD zaprezentuje kolejne nowe rozwiązania i technologie przeznaczone dla serwerów. Nastąpi to o godzinie 19.00 polskiego czasu, kiedy rozpocznie się wydarzenie nazwane „AMD Data Center and AI Technology Premiere”, które będzie transmitowane na żywo w Internecie. W trakcie wydarzenia zostanie przedstawiona zaktualizowana strategia firmy oraz nowe portfolio produktów. Prezentację ma poprowadzić prezes zarządu i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su wraz z kluczowymi dyrektorami AMD i przedstawicielami firm współpracujących z AMD. Powszechnie oczekuje się prezentacji lub premiery nowych CPU i GPU dla rynku serwerowego.



Zaprezentowane mogą zostać procesory EPYC 4. generacji z serii Genoa-X z dodatkową pamięcią 3D V-Cache, nowe 128-rdzeniowe procesory EPYC 4. generacji z rdzeniami ZEN 4d, nowe akceleratory GPU z serii Radeon Instinct i inne nowe technologie serwerowe, w tym architektura XDNA do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.



