Wtorek 13 czerwca 2023 Intel nie dostanie większego dofinansowania na fabrykę w Niemczech

Autor: Zbyszek | 14:10 Wiosną 2021 roku nowy prezes i dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger zapowiedział, że Intel dołączy do grona producentów układów scalonych na zamówienie, oferując swoje usługi firmom trzecim, a także zainwestuje wiele miliardów dolarów w budowę nowych fabryk aby zwiększyć moce produkcyjne. Plany zakładały budowę dwóch nowych fabryk w USA, rozbudowę i modernizację fabryki w Irlandii, oraz budowę nowej fabryki w Europie. Wiosną 2022 roku krzemowy gigant ogłosił, że nowa europejska fabryka powstanie w niemieckim Magdeburgu. Placówka miala kosztować 17 mld Euro, a jej budowa miała ruszyć jeszcze w tym roku. Później sprawy nieco się skomplikowały.



W drugiej połowie ubiegłego roku sytuacja na rynku układów scalonych zmieniła się diametralnie na niekorzyść producentów, czego boleśnie doświadczył sam Intel, notując znacznie spadki przychodów, a także pierwsze od dawna kwartalne straty. W efekcie kilka miesięcy temu władze Intela zostały zmuszone do szerego oszczędności, w tym zwolnień pracowników i cięć wydatków.



Krzemowy gigant zwrócił się też do niemieckich władz z prośbą o zwiększenie dotacji przyznanej na budowę fabryki w Magdeburgu. Tamtejszy rząd przyznał dofinansowanie w wysokości 6,8 mld Euro, jednak Intel chciał aby ta kwota została zwiększona do 10 miliardów Euro.



Decyzję w tej sprawie podjął właśnie niemiecki minister finansów, Christian Lindner, którzy odrzucił prośbę Intela, argumentują to tym, że niemiecki rząd zmierza obecnie do konsolidacji i ograniczania wydatków, a nie do dalszego zwiększania ich.



Nadal nie wiadomo, na ile zmieni to plany Intela względem budowy niemieckiej fabryki. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że krzemowy gigant rozważa rezygnację z jej budowy, oraz bada możliwość wybudowania mniejszej i tańszej fabryki w Wietnamie, w parku technologicznym Saigon Hi-Tech.





Przypomnijmy, że w marcu 2022 roku poza budową fabryki w Magdeburgu Intel ogłosił też kilka innych inwestycji w Europie. Oprócz wartej 12 miliardów dolarów modernizacji i rozbudowy dotychczasowej fabryki w Irlandii, Intel miał wydać też 4 miliardy Euro na rozwoj ośrodków badawczo-rozwojowych w Gdańsku w Polsce i Plateau de Saclay we Francji, oraz na powstanie placówki do testowania i pakowania procesorów w Agrate Brianza we Włoszech, w kooperacji z STMicroelectronics.



Ponieważ warunki rynkowe diametralnie zmieniły się od tego czasu wydaje się zasadne, aby Intel przedstawił aktualizację swoich planów, i potwierdził, które z tych zaplanowanych wydatków są nadal aktualne.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.