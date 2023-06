Wtorek 13 czerwca 2023 Premiera procesorów Ryzen 7000 PRO

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:46 Firma AMD poszerzyła swoją ofertę o najnowsze procesory Ryzen 7000 w wersjach PRO dedykowanych do zastosowań korporacyjnych. W porównaniu do typowych Ryzenów, wersje PRO posiadają aktywny procesor PSP (Platfom Security Processor) oraz dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym. Oferta obejmuje trzy procesory z rdzeniami ZEN 4 adresowane dla komputerów stacjonarnych, mające wskaźnik TPD 65W i zgodne z podstawką AM5, oraz sześć procesorów z rdzeniami ZEN 4 dla komputerów przenośnych. Modele dla komputerów stacjonarnych to 12-rdzeniowy Ryzen 9 PRO 7945, 8-rdzeniowy Ryzen 7 PRO 7745 i 6-rdzeniowy Ryzen 5 PRO 7645.



Dla komputerów przenośnych trzy procesory z TDP 35-54W, i trzy z TDP 15-28W, wyposażone w 6 lub 8 rdzeni. Wśród procesorów z TDP 35-54W są to 8-rdzeniowe Ryzen 9 PRO 7940HS i Ryzen 9 PRO 7840HS oraz 6-rdzeniowy Ryzen 5 PRO 7640 HS. Oferta procesorów z niższym TDP obejmuje natomiast modele: Ryzen 7 PRO 7840U z 8-rdzeniami, i Ryzen 5 PRO 7640U i Ryzen 5 PRO 7540U z 6-rdzeniami. Specyfikację wszystkich procesorów przedstawiają poniższe tabele.







