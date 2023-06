Środa 14 czerwca 2023 AMD Instinct MI300x: ZEN 4, CDNA 3, 192 GB HBM3 i 153 mld tranzystorów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 22:52 W trakcie wczorajszej prezentacji o nazwie Data Center and AI Technology Premiere, poza nowymi procesorami serwerowymi firma AMD przedstawiła też swój najnowszy produkt dedykowany do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Jest to Instinct MI300x, mający konkurować z Nvidia H100. Akcelerator składa się 12 rożnych układów scalonych (tzw. chipletów) wytwarzanych w litografii 5nm lub 6nm, z których część znajduje się obok siebie, a część znajduje się nad innymi chipletami na drugiej warstwie. Łącznie Instinct MI300 zawiera 24 rdzenie ZEN 4, oraz układ obliczeniowy typu GPU z architekturą CDNA 3 i 220 blokami CU (14080 procesorów strumieniowych). Całość uzupełnia 192 GB pamięci typu HBM3 o przepustowości 5,2 TB/s, która jest współdzielona między CPU oraz GPU i pełni rolę pamięci operacyjnej.



AMD chwali się, że MI300x oferuje ponad 2 razy większą pojemność pamięci niż Nvidia H100, a jej przepustowość jest wyższa o 60 procent. 192 GB pamięci ma pozwolić na uruchamianie nawet największych modeli obliczeniowych takich jak Falcon-40B na zaledwie jednym akceleratorze.



Poza pojedynczymi akceleratorami Mi300x, AMD będzie oferować gotowe urządzenia AMD Instinct Platform zawierające po 8 sztuk Mi300x, mające łącznie 1,5 TB pamięci operacyjnej HBM3. Sprzedaż rozpocznie się w 3. kwartale, a zakup i wykorzystanie Instinct MI300x oraz AMD Instinct Platform zapowiedziały już Amazon, Meta, Microsoft i Hugging Face.

Wraz z Mi300x do sprzedaży trafi także bliźniaczy produkt o nazwie Mi300a, przeznaczony do montażu w podstawce LGA SF5, czyli zmodyfikowanej wersji podstawki SP5 procesorów EPYC 4. generacji. Mi300a będzie mógł być stosowany w klasycznych serwerach 2U przez producentów takich jak np. HP i Dell.







