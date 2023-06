Środa 14 czerwca 2023 Intel prezentuje nowe nazwnictwo swoich procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:45 (2) Nazwy Core i3, Core i5, Core i7 czy też od kilku lat Core i9 znają nawet niezbyt dobrze zorientowani w sprzęcie użytkownicy komputerów. Takie nazewnictwo procesorów Intela zostało wprowadzone w 2008 roku po serii Core 2 Duo, i towarzyszy nam już od 15 lat, ale jeszcze w tym roku doczeka się ono zmiany. Intel ogłosił właśnie, że począwszy od 2. połowy 2023 roku nowo wprowadzane na rynek procesory będą mieć nieco inne nazwy. Z nazw procesorów zniknie literka "i", a niektóre modele zyskają dopisek Ultra. Zmiana będzie obowiązywać począwszy od mobilnych procesorów o nazwie kodowej Meteor Lake, oraz desktopowych procesorów o nazwie kodowej Raptor Lake Refresh.



Wspominane procesory wejdą w skład serii Core 14. generacji, i otrzymają nazwy Core 3, Core 5, Core 5 Ultra, Core 7, Core 7 Ultra lub Core 9 Ultra, po których występował będzie typowy numer, np. 14600K, 14700K, 14900K. Nie wiadomo jeszcze, czy będą różnić się np. Core 7 od Core 7 Ultra. Równocześnie Intel zaprezentował nowe logotypy uwzględniające zaktualizowane nazewnictwo procesorów.







