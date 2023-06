Środa 14 czerwca 2023 Intel wybuduje w Polsce zakład testowania i montażu procesorów za 4,6 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: Intel, Twitter | 23:48 (1) Intel ogłosił dziś nową, nieplanowaną dotychczas duzą inwestycję, która zostanie zlokalizowana w Polsce. Będzie to zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, czyli placówka w jakiej układy scalone są testowane, segregowane na poszczególne modele i integrowane z pozostałymi częściami, takimi jak substrat i osłona termiczna. Inwestycna pochłonie 4,6 mld USD, czyli około 19 miliardów złotych, i zostanie sfinansowa przy udziale Unii Europejskiej. Placówka zostanie zlokalizowana w okolicy Wrocławia i ma dać zatrudnienie dla około 2000 osób. O lokalizację placówki w Polsce miał nocno zabiegać polski rząd - plany inwestycji w Europie ogłoszone przez Intela kilkanaście miesięcy obejmowały taką placówkę, ale miała być ona zlokalizowana we Włoszech.



Przedstawiciele Intela przekonują, że Polska została wybrana na lokalizację nowego zakładu ze względu na infrastrukturę i dostępność odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W podsumowaniu Intel stwierdza też, że za tą lokalizacją przemawiała bliskość geograficzna z planowanym zakładem produkcji układów scalonych w Niemczech (odległość ok 350km). Fabryka ma zostać oddana do użytku w 2026 roku



Prezes i dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, uczestniczył osobiście w konferencji ogłaszającej tą decyzję, jak również odwiedził miejsce budowy przyszłej fabryki. Z informcją prasową Intela można zapoznać się tutaj







no i będzie na IHS (autor: Zbyszek.J | data: 16/06/23 | godz.: 14:12 )

Assemby in Poland, lub Made in Poland



