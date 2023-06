Wtorek 20 czerwca 2023 Intel dostał większe dofinansowanie do niemieckiej fabryki

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:53 Intel i niemiecki rząd poinformowały o zawarciu porozumienia w sprawie budowy nowej fabryki układów scalonych w Magdeburgu. Inwestycja została ogłoszona wiosną 2022 roku, kiedy zdecydowano o budowie placówki za kwotę 17 mld Euro, przy wsparciu ze strony niemieckiego rządu w wysokości 6,8 mld Euro. Później sytuacja finansowa Intela znacznie się pogorszyła, przez co budowa fabryki stanęła pod znakiem zapytania. Intel zwrócił się do niemieckiego rządu z wnioskiem o zwiększenie dotacji do 10 mld Euro, i początkowo spotkał się z odmową. Teraz osiągnięto porozumienie dzięki któremu suma pomocy finansowej na budowę fabryki wyniesie 9,9 mld Euro.



Szczegóły tej dotacji nie zostały ogłoszone, ale prawdopodobnie cała kwota to suma bezpośredniej dotacji i przyznanych Intelowi dodatkowych ulg podatkowych.



Oznacza to, iż budowa fabryki w Magdeburgu jest już całkowicie pewna, a równolegle w Polsce pod Wrocławiem powstanie placówka testowania i finalnego montażu procesorów. Podano także, że produkcja układów scalonych w Magdeburgu ma rozpocząć się za 4 do 5 lat, czyli w okolicy 2. połowy 2027 roku. Zakład da zatrudnienie dla 3000 inżynierów, a przy jego budowie szczytowo pracować ma do 7000 pracowników budowlanych.





Wizualizacja nowej europejskiej fabryki Intela



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.