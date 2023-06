Wtorek 20 czerwca 2023 AMD rozbuduje centrum badań i rozwoju w Irlandi

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:39 Firma AMD poinformowała, o przeznaczeniu 135 mln dolarów na rozbudowę swojego centrum badań i rozwoju (R&D) w Irlandii. Środki zostaną przeznaczone na powiększenie kampusu o kolejne powierzchnie biurowe, w których docelowo zatrudnienie znajdzie 290 nowych inżynierów. AMD dodaje, że mają to być wysoko wykwalifikowani starsi inżynierowie i naukowcy, którzy wspomogą rozwój kluczowych technologii opracowywanych przez firmę. Operacja ma być wspierana przez Irlandzkie Ministerstwo ds. przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia, jednak nie podano szczegółów na ten temat.



Placówka R&D w Irlandii należała do firmy Xilinx, która w 2022 roku stała się częścią AMD. Poprzednio zatrudnienie w niej zostało zwiększone w 2017 roku, kiedy zrekrutowano do niej 100 nowych inżynierów z dużym doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.