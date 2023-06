Wtorek 20 czerwca 2023 GeForce RTX 4090 podkręcony do 3,93 GHz z nowym rekordem w GPU PI

Autor: Zbyszek | źródło: HotHardware | 23:16 Overcloker z Niemiec o nicku CENS pochwalił się nowym rekordem taktowania układu GPU karty graficznej. Korzystając z karty GeForce RTX 4090 zdołał on podkręcić chip AD102 do 3930 MHz, co jest pierwszym przypadkiem przebicia bariery 3,9 GHz. Za platformę testową posłużyła płyta główna EVGA Z790 Dark Kingpin z procesorem Core i9-13900K i 32 GB pamięci DDR5. Zamontowana w niej karta graficzna Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB była chłodzona ciekłym azotem. Jest to karta graficzna zaprojektowana specjalnie z myślą o ekstremalnym OC, wyprodukowana w liczbie tylko 300 egzemplarzy.



Po podkręceniu GPU do 3,93 GHz, karta wykonała obliczenia w GPU PI 32M w czasie 46,383 sekundy, co stanowi nowy rekord. Dwa poprzednie najwyższe taktowania GPU uzyskane w historii to 3840 MHz i 3810 MHz.





(klikjnij, aby powiększyć)





