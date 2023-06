Wtorek 20 czerwca 2023 AMD miało próbki procesorów Ryzen 9 5950X 3D i 5900X 3D

Autor: Zbyszek | źródło: Gamers Nexus | 23:40 Ryzen 7 5800X 3D był pierwszym procesorem AMD wyposażonym w dodatkową pamięć 3D V-Cache. Pomimo, że w serii 5000 producent oferował też 12 i 16 rdzeniowe procesory (Ryzen 9 5900X i 5950X), to jednak nie zdecydował się na wprowadzenie do sprzedaży ich wersji wyposażonych w 3D V-Cache. Tymczasem okazuje się, że AMD maiło próbki procesorów Ryzen 9 5900X 3D i Ryzen 9 5950X 3D. Autor kanały Gamers Nexus prowadzone w serwisie YouTube mógł odwiedzić placówkę AMD w Astin w USA w stanie Texas, gdzie między innymi mógł zapoznać się z niewydanymi procesorami Ryzen 9 5900X 3D i Ryzen 9 5950X 3D.



Pierwszy z nich miał taktowanie bazowe 3,5 GHz, i taktowanie boost 4,4 GHz, a drugi taktowanie bazowe 3,5 GHz i boost 4,1 GHz. Dodatkową pamieć 3D V-Cache zamontowano na obu chipletach, co dawało łącznie 192 MB pamięci L3.



Zysk wydajności prawdopodobnie był marnotrawiony przez wyraźnie niższe taktowanie - Ryzen 9 5900X i 5950X bez pamięci 3D V-Cache miały wyraźnie wyższe taktowanie Turbo, wynoszące odpowiednio: 4,8 GHzi i 4,9 GHz.



Prawdopodobnie to dlatego Ryzen 9 5900X 3D i Ryzen 9 5950X 3D nie trafiły do sprzedaży, a AMD znalazło rozwiązanie problemu w serii procesorów 7000, wydając modele Ryzen 9 7900X 3D i Ryzen 9 7950X 3D z dodatkową pamięcią 3D V-Cache na jednym z chipletów, pozostawiając drugi standardowy chiplet bez tej pamięci, ale uzyskujący identycznie wysokie taktowania jak w standardowych procesorach. Wymagało to też wcześniejszego przystosowania systemu Windows we współpracy z Microsoft.





Materiał wideo Gamers Nexus pozwala też zobaczyć placówkę AMD od środka:











