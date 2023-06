Internet Wrocław - nowy dostawca internetu AirMax. Ten nowoczesny internet idealnie sprawdzi się internet domowy, firmie, instytucji, czy urzędzie. Jeżeli szukasz najlepszej oferty internetu, to warto zapoznać się z takim rozwiązaniem. Internet AirMax charakteryzuje się niezawodnością, szybkością. Mogą jego działaniem cieszyć się mieszkańcy Wrocławia, a także pobliskich miejscowości.











Skorzystaj z okresu próbnego, poznaj parametry internetu AirMax

Kiedy internet Wrocław AirMax to oferta, która Cię szczególnie interesuje, warto skorzystać z opcji próbnej, by móc się przekonać jaka jest prędkość internetu. Najszybszy internet możesz mieć na wyciągnięcie ręki! Można mieć szybki internet czy to w pracy, czy miejscu pracy, instytucji, urzędzie. Nawet kiedy do sieci podłączonych jest wiele urządzeń internet działa błyskawicznie. Warto zapoznać się z ofertą internetu, bądź skontaktować się z biurem obsługi klienta, które wyczerpująco odpowie na pytania. Taki internet ma większą stabilność oraz szybkość, niż internet radiowy. Usługi świadczone są na najwyższym poziomie, a oferta internetu zainteresuje każdego.

Internet światłowodowy

AirFiber jest bezprzewodowym internetem światłowodowym od AirMax. Bezprzewodowy internet to idealne, niekłopotliwe rozwiązanie, bez czasami męczącego okablowania. Oprócz tego bez dwóch zdań ogromnym atutem jest to, że nie ogranicza go limit danych, ultraszybki jest nawet wtedy, kiedy do sieci podłączonych jest wiele urządzeń. Dlaczego warto postawć na internet światłowodowy AirFiber? Jest on innowacyjny, nie stosuje okablowania. Ten bezprzewodowy światłowód AirFiber daje możliwość przesyłania danych - prędkość wysyłania 15Gb, a nawet jeszcze więcej. Ten internet bezprzewodowy światłowodowy posiada taką zaletę, jaką jest bezawaryjność. Dzieje się tak dlatego, że problem uszkodzenia przewodów, który jest częstym powodem awarii w tym przypadku nie istnieje. AirFiber to łącze bez niestetycznie wyglądającego okablowania, odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Mało tego, ten internet ma kolejne, nowoczesne rozwiązanie. Do zamontowania nie potrzeba pomocy fachowców, można to zrobić samodzielnie. Instalacja internetu przebiega bezproblemowo za sprawą routera AirMax Fiber. Osoby użytkujący ten internet będą miały najszybszy internet, nawet z wieloma, rozbudowanymi urządzeniami podłączonymi do sieci. Z tej nowoczesnej technologii światłowodu AirMax można skorzystać we Wrocławiu, a także w okolicznych miejscowościach. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie chcą podpisywać żadnej umowy, w tym przypadku warto skorzystać z opcji prepaid, czyli internetu na kartę. Poznaj ofertę internetu już dziś.

Nowoczesny internet AirMax w dolnośląskim

Operator AirMax nieustannie się rozwija, dzięki czemu każdy kleint może się cieszyć innowacyjnym podejściem. Wygoda oraz efektywność to podstawa w tej działalności. Wrocław oraz okoliczne miejscowości mogą skorzystać ze świadczonych usług, istnieją różne warianty do wyboru, a mianowicie: tradycyjny światłowód- kilkaset mega, stosując urządzenia ze standardem 10Gb;

ultraszybki internet, który ma następujące warianty: łącza, które bazują na urządzeniach w technologii 802.11 n, dają możliwość uzyskania prędkości 450 Mb, wersja standard 802.11 ac, transmisja danych powyżej 1 Gb oraz standard 802.11 ad, daje możliwość przesyłania danych z prędkością 7 Gb. Warto przemyśleć, którą opcję wybrać, oferta jest szeroka. Po zamówieniu do 24h zostanie zrealizowana usługa. Internet AirMax to szybkość i gwarancja wysokiej jakości.



Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license