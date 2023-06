Wtorek 20 czerwca 2023 Jim Keller tłumaczy jaki jest cel firmy Tenstorrent

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:54 (1) Jim Keller to jeden z najbardziej cenionych w branży projektantów procesorów. W latach 90 był jednym z najważniejszych inżynierów podczas prac nad procesorami DEC Alpha, a następnie przeniósł się do AMD, gdzie współtworzył udane procesory Athlon i Athlon 64. Później pracował w firmach Broadcom i PA Semi, a w latach 2008-2012 w Apple, gdzie opracowywał pierwsze generacje procesorów dla iPhone. W 2012 powrócił na 3 lata do AMD jako szef zespołu projektantów przyszłych architektur z rodziny ZEN. Później trafił jeszcze do Tesla Motors i na krótko do Intela, a w 2021 roku został wiceprezesem i CTO (głównym dyrektorem technicznym) mało znanej i młodej firmy Tenstorrent.



Teraz Jim Keller wytłumaczył, jaki jest cel działalności Tenstorrent. Podczas konferencji "RISC-V Days Tokyo 2023 Summer", stwierdził, że jego firma zamierza opracować procesory oparte o architekturę RISC-V i przeznaczone do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją. Mają one konkurować głównie z następnymi generacjami GPU od Nvidia, takimi jak obecnie akcelerator H100. Jak dodał, architektura RISC-V jest jego zdaniem bardzo dobra i ma bardzo mało wąskich gardeł, jeśli chodzi o jej zastosowanie do algorytmów związanych ze sztuczną inteligencją.





Na marginesie pojawiają się pierwsze nieoficjalne informacje jaki był faktyczny powód odejścia Jima Kellera z Intela po niecałych dwóch latach pracy, przypadającej na okres 2018-2020 r. Oficjalnie Keller zrezygnował z pracy w Intelu z "przyczyn osobistych", ale faktycznym powodem miał być mający wówczas miejsce problem z dopracowaniem litografii 10nm, oraz ogólne opóźnienie we wdrażaniu następnych procesów litograficznych (w tym litografii 7nm - obecnie nazywanej Intel 4 - która początkowo miała być gotowa w 2020 roku). Keller miał ocenić, że cokolwiek nie wymyśliłby jego zespół inżynierów, to Intel przez pewien czas nie będzie miał odpowiedniej litografii aby to wyprodukować, a także miał dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że przed krzemowym gigantem jest trudniejszy okres.



K O M E N T A R Z E

RISC-V (autor: Conan Barbarian | data: 21/06/23 | godz.: 21:46 )

Jim Keller zrobi z RISC-V killera i tym sposobem nadejdą lepsze dla wszystkich ludków czasy.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.