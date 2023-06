Wtorek 20 czerwca 2023 Microsoft zwiększa cenę Xbox Series X i Xbox Game Pass

Autor: Zbyszek | źródło: The Verge | 23:57 Microsoft poinformował, że począwszy od 1 sierpnia obowiązywać będą nowe wyższe ceny konsoli Xbox Series X, a począwszy od 6 lipca wzrosną też ceny usług Game Pass. Sugerowana cena konsoli w Europie zostanie zwiększona z 499 Euro do 549 Euro, czyli takiego samego poziomu ile wynosi od ubiegłego lata cena PlayStation 5 w wersji z napędem Blu-Ray. Podwyżki konsoli na ten moment unikną jeszcze mieszkańcy Japonii, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej, ale nie jest ona wykluczona w przyszłości. Dla wszystkich od 6 lipca wzrośnie natomiast cena usług Game Pass - cena bazowej wersji usługi wzrasta z 9,99 USD / Euro do 10,99 USD / Euro, a cena Game Pass Ultimate wzrasta z 14,99 USD / Euro do 16,99 USD / Euro..



W Polsce nowa cena Game Pass wyniesie 42,99 zł (zamiast 39,99 zł), a Game Pass Ultimate wyniesie 62,99 zł, zamiast 54,99 zł. Bez zmian pozostają ceny Xbox Series S.



