Telefony Google Pixel - co warto o nich wiedzieć?

Telefony Google Pixel – co to za marka? Marka Pixel to dosyć mało znana w naszym kraju marka telefonów. Amerykański producent opracował pierwszy telefon na rynku zasilany przez wewnętrzne procesory Google Tensor. I choć w Polsce telefon Google Pixel nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, to wiele sklepów na własną rękę sprowadza te smartfony do swojej oferty.



Telefon Google Pixel Pro – najnowszy model producenta Google Przedstawiając smartfony marki Pixel, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na najnowszy model, czyli Google Pixel 6 Pro, który pojawił się na rynku pod koniec 2021 r. Czym najbardziej wyróżnia się ten telefon? Po pierwsze, znakomity aparat. Jak się okazuje, smartfon Pixel Pro ma posiadać najlepszy aparat na rynku. Jakie jeszcze parametry posiada amerykański smartfon? 120 Hz wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości QHD. Najnowsze modele Pixeli to przede wszystkim duże, jasne, ostre oraz kolorowe wyświetlacze. Co więcej, z racji tego, że ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz, przewijanie i korzystanie z telefonu jest znacznie bardziej płynne w porównaniu z większością modeli telefonów innych marek. Na uwagę zasługuje solidny procesor, zapewniający naprawdę dużą wydajność, spora bateria i przede wszystkim wspomniany wcześniej aparat, a nawet 3 (na tylnej obudowie 2 obiektywy oraz przedni aparat)! Nie da się ukryć, że obiektywy w Pixelach to jeden z absolutnych atutów tych telefonów. Co więcej, najnowsze wersje Google Pixel oferują 8-12 GB RAM (starsze modele nieco mniej). W amerykańskich smartfonach pamięć wbudowana wynosi obecnie 128-256 GB, jednak można spotkać również większe wersje z pojemnością 512 GB. Czym jeszcze charakteryzują się telefony Google Pixel? Biorąc na tapetę telefony Google Pixel, nie można oczywiście nie wspomnieć o jego istotnych funkcjach. Jedną z nich jest narzędzie umożliwiające usuwanie niechcianych elementów zdjęcia – Magic Eraser. Ciekawą opcją jest także funkcja Face Unblur, która pozwala na wyostrzenie niewyraźnej twarzy na zdjęciu. Na uwagę zasługuję również funkcja Motion Mode, umożliwiająca uwiecznianie obiektów w ruchu. Co jeszcze wyróżnia smartfony Pixel na tle innych telefonów? Z pewnością często pojawiające się aktualizacje. Jak wiadomo, marka ta należy do Google, a ten odpowiedzialny jest również za Androida. Trudno się zatem dziwić, że to właśnie te amerykańskie smartfony jako pierwsze otrzymują aktualizacje. Dużym atutem Pixeli jest również ich wodoszczelność. Co więcej, certyfikat IP68 gwarantuje także dodatkową ochronę przed pyłem. W naszym super smartfonie znajdziemy również czytnik linii papilarnych, cyfrowy kompas, czujnik światła otoczenia, GPS, czy łączność 5G. Dzięki tej zawrotnej prędkości możemy pobierać dwugodzinne filmy, programy, listy odtwarzania z internetu w zaledwie kilka minut. Czy telefony Google Pixel mają jakieś wady? Tak jak w przypadku większości nowych smartfonów, również telefony Google Pixel nie mają gniazda na kartę pamięci. Dlatego, jeśli zależy nam na dużej przestrzeni dyskowej, warto wcześniej ustalić, który z rozmiarów: 128 GB, 256 GB czy może 512 GB, będzie dla nas najbardziej właściwą opcją. Nowoczesny design telefonów Google Pixel Można z powodzeniem stwierdzić, że smartfony Google Pixel wpisują się w aktualnie panujące trendy. Stosunkowo spory wyświetlacz z wąskimi ramkami oraz wiele wariantów kolorystycznych obudowy to zdecydowanie doskonałe rozwiązanie, które zaspokoi gusta niejednego użytkownika. Przednia oraz tylna obudowa pokryta jest szkłem hartowanym Gorilla Glass, zapewniająca solidną ochronę przed różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi. Telefon będzie zatem wykazywał doskonałą odporność na upadek z wysokości i na pewno nic mu się nie stanie, jeśli przez przypadek uderzymy nim o inną powierzchnię. Na uwagę zasługuję również moduł aparatu rozciągnięty na całej szerokości telefonu. Całość doskonale się ze sobą komponuje i przede wszystkim wyróżnia na tle tradycyjnych rozwiązań w większości telefonów dostępnych na rynku. Smartfon Google Pixel – czy warto się na niego zdecydować? Z pewnością wiele osób zastanawia się, czy warto zakupić smartfon Google Pixel? Czy jest to dobra decyzja? Możemy śmiało stwierdzić, że flagowy telefon Google jest imponujący. Wersja Pixel 6 Pro to doskonała opcja dla każdego, kto szuka innowacyjnych rozwiązań i przede wszystkim solidnych urządzeń. Model ten przede wszystkim wyróżnia wyjątkowy design, ostry wyświetlacz, konfigurowalny interfejs oraz niesamowity aparat. I choć na zagranicznym rynku możemy spotkać już model Pixel 7, to jednak jego starsza wersja jest tak samo wydajna w użyciu. Jednak bez względu na to, na który model się zdecydujemy, można z powodzeniem przyznać, że smartfony amerykańskiej marki Pixel są bardzo innowacyjną opcją, nad którą zdecydowanie warto się zastanowić.