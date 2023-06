Piątek 23 czerwca 2023 Pierwsza płyta Mini-ITX z podstawką AM5 od Gigabyte

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 21:57 Firma Gigabyte poszerzyła swoją ofertę o pierwszą płytę główną formatu Mini-ITX z podstawką AM5. Jest to też pierwsza na rynku tak mała płyta główna obsługującą procesory Ryzen serii 7000. Model Gigabyte UD-A620I-X bazuje na chipsecie AMD A620, obsługuje procesory z TDP do 65W i ma jedno złącze PCI-Express 4.0 x16 oraz dwa banki na pamięci DDR5. Pozostała część specyfikacji obejmuje też dwa porty SATA 6 Gbps, złącze PCI-E 4.0 M2 dla pamięci SSD, wyjścia obrazu HDMI i DisplayPort, i sześć złącz USB (dwa USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 1 typu C, jedno USB 3.2 Gen 2 typu A).



Łączność zapewnia Ethernet 2,5 GbE i WiFi 802.11 ax (tzw. WiFI 6). Cena niestety nie została podana.









