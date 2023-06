Piątek 23 czerwca 2023 Tunnel Falls - nowy procesor kwantowy Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:15 Intel poinformował o opracowaniu nowego procesora kwantowego. Model o nazwie Tunnel Falls składa się z 12 kubitów, jest drugim w historii procesorem kwantowym opracowanym przez Intela (poprzedni pojawił się w 2017 roku). Tunnel Falls powstał w wyniku kilku lat badań i ulepszeń dotyczących budowy fizycznej, materiałów i architektury, a jego produkcją zajmuje się fabryka D1 w stanie Oregon, wykorzystując do tego wafle o średnicy 300mm i technologię fotonaświetlania EUV. Przy rozwoju i budowie procesora zaangażowane były w dużym stopniu dwie filie Intela - Components Research Group w stanie Oregon oraz Assembly Test and Technology Development w Arizonie.



Opracowywanie procesora było też konsultowane z wybranymi uczelniami wyższymi lub pracownikami akademickimi, oraz amerykańską organizacją Quantum Information Sciences (QIS) Research Center.



Tunnel Falls będzie przeznaczony głównie do zastosowań naukowych i akademickich, a także został zamówiony przez wybrane uczelnie wyższe.







