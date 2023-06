Piątek 23 czerwca 2023 Intel i HPE informują o ukończeniu montażu superkomputera Aurora

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:31 Firmy Intel i HPE poinformowały o zakończeniu montażu superkomputera Aurora. Jednostka jest budowana na zamówienie Departamentu ds. energii, wykosztuje CPU i GPU Intela, i ma oferować moc obliczeniową ponad 1 eksaflopa, czyli porównywalną jak inny superkomputer Frontier oddany do użytku nieco wcześniej i oparty w całości na CPU i GPU od AMD. Superkomputer Aurora składa się z 10 624 serwerów kasetowych (blade), które zawierają łącznie 21 248 procesorów Intel Xeon Max, i 63 744 sztuk GPU Intel Data Center Max, wspartych przez 220 TB pamięci o łącznej przepustowości 31 TB/s



Teoretyczna wydajność Aurory ma sięgać nawet 2 eksaflopów, ale o tym jakie będą jego fatyczne osiągi dowiemy się pod koniec tego roku, kiedy na superkomputerze zainstalowane zostanie oprogramowanie i przeprowadzone zostaną testy wydajności - wówczas okaże się, czy zajmie on 2. miejsce na liście TOP 500, czy też wskoczy na 1. pozycję spychając Frontier od AMD na drugą lokatę.



Z okazji zakończenia procesu montażu superkomputera, zaangażowany w to zespół inżynierów wykonał sobie pamiątkowe zdjęcia. Co ciekawe niektórzy pracownicy nie mają specjalnego obuwia ochronnego ze sztywnym noskiem minimalizującym skutki upadku ciężkiego przedmiotu na stopę.







