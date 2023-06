Piątek 23 czerwca 2023 Gry studia Activision Blizzard mogą trafić na PlayStation 6 z opóźnieniem

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 23:24 Na początku 2022 roku Microsoft ogłosił swój plan zakupu studia Activision Blizzard. Pomimo licznych kłopotów w finalizacji tej transakcji, należy spodziewać się że ostatecznie producentowi Windowsa uda się ustalić z urzędami antymonopolowymi warunki i zobowiązania, jakie umożliwią finalizację tej transakcji. Z planów Microsoftu jak wiadomo nie jest zadowolona firma Sony, która początkowo została nawet poinformowana przez Microsoft, że po przejęciu studia Activision Blizzard gry tego studnia nie będą dostępne na platformach PlayStation po 2027 roku. Później Microsoft musiał się wycofać z tych zamiarów, i zapewnić urzędy antymonopolowe, że gry Activision Blizzard nie zostaną nigdy ograniczone do platformy konsolowej Xbox. Nie oznacza to jednak pewnych komplikacji.



Opowiedział o tym Jim Ryan z Sony, który stwierdził, że jeśli Microsoft przejmie Activision Blizzard, to z oczywistych względów twórcy studia zostaną odcięci od wszystkich informacji na temat kolejnej generacji PlayStation, czyli PlayStation 6. Nie będą mieli też tzw. wczesnego dostępu do próbek developerskich przyszłej konsoli, a tym samym nie będą mogli zacząć opracowywać gier dla PlayStation 6 odpowiednio wcześnie.



To może sprawić, że gry studia Activision Blizzard (przejętego przez Microsoft) będą działać na przyszłej konsoli PlayStation 6 w wersji z PlayStation 5 (w trybie wstecznej kompatybilności), a tytuły dedykowane natywnie PlayStation 6 i potrafiące wykorzystać pełnie możliwości tej konsoli pojawią się później, niż tytuły od innych twórców niezależnych od Microsoftu.



