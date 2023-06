Piątek 23 czerwca 2023 Dlaczego starszy człowiek potrzebuje komputera bardziej niż telewizora

Autor: materiały partnera | 20:08 Komputery są dobre dla zdrowia osób starszych — mówi o tym wiele badań naukowych. Naukowcy stosunkowo niedawno zajęli się kwestią wpływu technologii komputerowej na zdolności poznawcze osób starszego pokolenia. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że korzystanie z komputerów może zmniejszyć ryzyko demencji.













O czym świadczą badania Brytyjscy naukowcy przeanalizowali dane o stanie zdrowia i rozrywce 75 tysięcy obywateli kraju w wieku powyżej 60 lat. W rezultacie badania wykazały, że osoby, które regularnie korzystają z komputera, mają o 20% mniejsze ryzyko demencji w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie korzystają z komputera. Jednocześnie przy regularnym oglądaniu telewizji ryzyko wzrasta o 30%. Z kolei naukowcy z New York University w wyniku badania, które trwało 8 lat, doszli do wniosku, że u osób starszych, które codziennie korzystają z Internetu w celu znalezienia informacji, ryzyko demencji zmniejsza się 2 razy. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy używali komputera, czy smartfona. Wcześniej naukowcy z uniwersytetów w Montrealu, Porto, Kalifornii i innych odkryli, że gry komputerowe pozytywnie wpływają na zdolności poznawcze osób starszych, zwiększają uwagę i szybkość podejmowania decyzji, a ponadto poprawiają stan emocjonalny. Wskazówki dotyczące wyboru komputera dla emeryta Z wymienionych badań można wywnioskować, że komputer jest znacznie bardziej przydatny dla osoby starszej niż telewizor. W praktyce okazuje się odwrotnie że większość osób starszych ogląda telewizję, a tylko nieliczni wolą komputer. Ta sytuacja jest całkiem możliwa do naprawienia, ponieważ dziś nie ma problemu z wyborem urządzenia do dowolnego zadania. I jak pokazują dane z katalogu elektronicznego https://e-katalog.pl/, na rynku jest wiele budżetowych komputerów klasy podstawowej, a mianowicie takie są odpowiednie dla emerytów. Komputer stacjonarny może być zalecany jako bardziej preferowana opcja w porównaniu z laptopem, ponieważ stacjonarny Monitor jest zwykle większy niż ekran laptopa, co jest wygodniejsze dla osób niedowidzących. Mobilność laptopa jest jego główną zaletą, ale emeryt nie musi iść do biura. Należy jednak wziąć pod uwagę, że komputer stacjonarny z wieloma kablami przełączającymi może czasami odejść jakiś kabel. Dla osoby nie znającej się na technologii wyeliminowanie tak drobnego problemu może być przytłaczające. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby pomóc, lepiej wybrać laptopa jako prostsze urządzenie.



Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne, być może głównym jest wysokiej jakości wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Potężny procesor, Karta Graficzna dla graczy, wydajne systemy chłodzenia-taki „sprzęt” będzie raczej zbędny. Chyba że starsza osoba jest tak pochłonięta grami, że chce grać w nowoczesne projekty klasy AAA.



