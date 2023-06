Środa 28 czerwca 2023 Oficjalna premiera GeForce RTX 4060

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:38 Nvidia wprowadza dziś na rynek kolejną kartę graficzną ze swojej najnowszej serii o nazwie kodowej Ada Lovelace. Jest to GeForce RTX 4060, wyposażony w 8 GB pamięci GDDR6 oraz układ scalony AD107 z 3072 rdzeniami CUDA, wytwarzany w litografii 5nm (18,9 mld tranzystorów, powierzchnia 156mm2). Taktowanie pamięci wynosi 17 Gbps (efektywnie, przepustowość 276 GB/s), a taktowanie układu graficznego 1830 MHz (bazowo) i 2460 MHz (Boost). Wskaźnik TDP to natomiast 115W. Według testów wydajność nowej karty jest o około 20 procent niższa niż oferowana przez GeForce RTX 4060 Ti, i o około 10 procent wyższa od GeForce RTX 3060 12 GB z poprzedniej generacji.



Sugerowana cena GeForce RTX 4060 to 299 USD, a w Polsce 1499 złotych. Sprzedaż rusza od jutra.



