Środa 28 czerwca 2023 Kolejna generacja kart GeForce może pojawić się dopiero w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: HardwareLuxx | 16:12 Podczas sympozjum ML Commons Training Nvidia przestawiła uczestnikom zaktualizowany plan wydawniczy kolejnych generacji układów scalonych. Wynika z niego, że premiera kolejnej generacji kart GeForce dla graczy może nie odbyć się w 2024 roku, a dopiero w 2025 roku. Do tej porty Nvidia starała się wprowadzać kolejne generacje kart w około dwuletnich odstępach czasu - pierwsze karty z serii GeForce GTX 1000 zadebiutowały w maju 2016 roku, z serii GeForce RTX 2000 we wrześniu 2018 roku, z serii GeForce RTX 3000 we wrześniu 2020 roku, a z serii GeForce RTX 4000 w październiku 2022.



Tym razem premiera może zostać odłożona do początku 2025 roku, zwłaszcza ze według doniesień pierwsze karty GeForce RTX 5000 mają wykorzystywać pamięci GDDR7, które wciąż są jeszcze opracowywane.



Poza GPU dla graczy, Nvidia zamierza wprowadzić w 2024 roku koleją generację serwerowych GPU do obliczeń specjalizowanych (następcy obenych H100 Hopper). oraz procesor BlueField-4 dla urządzeń sieciowych. W 2025 roku zadebiutować ma natomiast kolejna generacja serwerowych CPU z architekturą ARM, która zastąpi obecne procesory o nazwie kodowej Grace.







