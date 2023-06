Środa 28 czerwca 2023 Micron potwierdza debiut pamięci GDDR7 w 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Micron | 22:26 Firma Micron poinformowała, że będzie gotowa do rozpoczęcia sprzedaży pamięci GDDR7 jeszcze w 2024 roku. Proces ich opracowywania i przygotowania do produkcji ma zostać zakończony w 1. połowie przyszłego roku, po czym pamięci będą mogły trafić do klientów. Kostki pamięci GDDR7 Microna będą produkowane w jego fabryce na Tajwanie, w procesie litograficznym nazywanym 1ß, czyli w drugiej generacji litografii niższej niż 10nm i z wykorzystaniem fotonaświetlania EUV. Micron nie podał przy tym, jaką efektywną szybkość zaoferują jego moduły GDDR7 - w przypadku modułów GDDR7 Samsunga ma to być 32 Gbps i 36 Gbps.



Podniesienie efektywnej szybkości w pamięciach GDDR7 ma być możliwe dzięki zastosowaniu metody kodowania PAM-3, przenoszącej 3 bity informacji na takt. To rozwiązanie pozwala na wzrost efektywnej szybkości o 50 procent w porównaniu do kostek GDDR6 wykorzystujących modulację PAM-2, inaczej nazywaną jako NRZ. Czyli pamięć GDDR7 36 Gbps to w dużym uproszczeniu pamięć GDDR6 24 Gbps z modulacją zmienioną z PAM-2 na PAM-3.



W przypadku zastosowania pamięci GDDR7 36 Gbps karty graficzne z 384-bitową magistralą uzyskają przepustowość 1,7 TB/s, a z 256-bitową magistralą 1,15 TB/s - tj. dwukrotnie większą niż w przypadku używania GDDR6 18 Gbps, i prawie dwukrotnie większą w porównaniu do GDDR6 20 Gbps i GDDR6X 21-23 Gbps.



