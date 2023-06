Środa 28 czerwca 2023 AMD ROCm będzie można używać też na kartach Radeon

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:08 ROCm od AMD to zbiór oprogramowania umożliwiającego i ułatwiającego wykonywanie obliczeń na procesorach graficznych. Poza obliczeniami ogólnego przeznacenia oprogramowanie umożliwa też wykonywanie obliczeń specjalizowanych, czy tez związanych z uczeniem maszynowym lub sztuczną inteligencją. Niestety do tej pory poważnym utrudnieniem był brak dostępności ROCm dla platformy Windows, oraz współpraca wyłącznie z drogimi kartami Radeon Instinct. Pierwszy problem został rozwiązany przez AMD nie tak dawno - wraz z wydaną niedawno wersją 5.6 ROCm, oprogramowanie to można instalować też w systemie Windows. AMD idzie też o krok dalej i właśnie ogłasza rozszeżenie obsługi ROCm na karty Radeon.



Producent zapowiedział, że jesienią tego roku ROCm zyska możliwość współpracy z kartami graficznymi opartymi o architekturę RDNA 3 - początkowo obsługiwane mają być karty Radeon RX 7900 XTX i przeznaczony dla grafików i korporacji Radeon PRO W7900, a z biegiem czasu lista obsługiwanych konsumenckich kart Radeon ma rosnąć. Z całością informacji AMD można zapoznać się tutaj







