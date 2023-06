Środa 28 czerwca 2023 Intel wstrzymuje sprzedaż procesorów Xeon Scalable 4. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 23:24 W marcu, po prawie roku opóźnienia Intel rozpoczął sprzedaż swoich najnowszych procesorów serwerowych Xeon Scalable 4. generacji o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Po zaledwie 3 miesiącach krzemowy gigant ogłasza zawieszenie sprzedaży i dostaw części tych procesorów z powodu nowo odkrytego poważnego błędu. Xeon Scalable 4. generacji Sapphire Rapids występują w dwóch wersjach: XCC oferującej do 60 rdzeni, i zbudowanej z 4 połączonych ze sobą układów scalonych, oraz monolitycznej wersji MCC z maksymalnie 32 rdzeniami. Zauważony problem dotyczy tej drugiej wersji, przeznaczonej dla tańszych i bardziej popularnych serwerów. Błąd może prowadzić do zawieszenia się systemu operacyjnego.



Intel poinformował, że bada już przyczynę tego problemu i zamierza usunąć błąd w swoich procesorach. Jednak do tego czasu dostawy Xeonów Scalable 4. generacji w wersji MCC zostały wstrzymane, a producenci serwerów zostali poproszeni o wstrzymanie sprzedaży serwerów z tymi procesorami.







